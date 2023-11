زعفران گُلیران برای دومین سال پیاپی به عنوان صادرکننده ممتاز برگزیده شد

این مجموعه پس از کسب اعتماد هموطنان، اهتمام در توسعه داشته، که در این مشی توانسته با صادرات محصولات خود به کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا ،هند، استرالیا و کشورهای اروپایی افتخاری برای کشور عزیزمان به دست آورد.این برند در کنار این موفقیت‌ها که از آن بهرمند شده، توانسته است طی ۱۹ سال صادرکننده نمونه استانی ، ۶سال صادرکننده نمونه کشوری و ۲ سال صادرکننده ممتاز را کسب کند.همچنین این برند در سال جاری، به عنوان برند محبوب منتخب مصرف کنندگان برگزیده شد.

