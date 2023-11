رکود کامل در بازار خودرو/ عرضه محدود و تقاضا ضعیف است

وی افزود: مشتریان به سختی می‌توانند خودروی مطلوب و مناسب خود را پیدا کنند. علاوه بر عرضه، تقاضا هم ضعیف است و بازار در رکود کامل به سر می‌برد. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در تشریح آنچه سبب کاهش تقاضا در بازار خودرو شده گفت: علاوه بر محدودیت عرضه، موضوع دیگری که امروز تعادل را در بازار خودروی کشور بر هم زده مبهم بودن وضعیت خودروهای وارداتی است. خودروهای وارداتی تا مرحله ثبت‌نام متقاضیان پیش رفته و مشخص نیست با چه قیمتی قرار است به دست مشتری برسد.

وی افزود: از یک سال پیش وعده عرضه خودروهای وارداتی داده شده و این امر مشتریان را در معامله خودرو مردد نگه داشته است، این مشتریان بالقوه منتظر ورود این خودروها و بررسی تاثیر آن بر بازار هستند تا در صورتی که عرضه خودروهای وارداتی به کاهش قیمت‌ها می‌انجامد خودروی جدید را بتوانند با قیمت پایین‌تر بخرند.

موتمنی خاطرنشان کرد: در صورتی که خودرو مطابق با نیاز بازار تولید یا وارد شود تعادل بازمی‌گردد و بازار از رکود کنونی خارج می‌شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در تشریح نوسانات قیمت خودرو در سال جاری گفت: از آنجا که خودرو در ایران کالایی سرمایه‌ای است و اخبار مثبت و منفی بر قیمت آن تاثیر می‌گذارد، افزایش اندک قیمت ارز و ورود آن به کانال ۵۰ هزار تومان در مهرماه قیمت‌ها را سه درصد افزایش داد. رشد اندک قیمت ارز به دلیل بروز جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد.

وی افزود: همان طور که گفته شد این افزایش نیز به دلیل نوسانات ارزی بود نه افزایش تقاضا. همچنین این افزایش قیمت هم تنها در قیمت‌های اعلامی از سوی مالکان خودرو ظهور و بروز پیدا کرده بود. موتمنی در ادامه نوسانات قیمت چند خودرو را در طول سال جاری تشریح کرد و گفت: در کل از ابتدای سال تا کنون قیمت‌ انواع خودرو نوسان خاصی نداشته است، به طور مثال کوئیک در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۳۸۵ میلیون تومان و ۱۳ مهر ۳۳۸ میلیون تومان قیمت داشت. امروز ۱۰ آبان قیمت آن ۳۵۰ میلیون تومان است. خودروی ۲۰۶ تیپ ۳ ، در اردیبهشت ۵۶۵ میلیون تومان و مهر ۵۱۵ میلیون تومان قیمت داشت و امروز حدود ۵۳۵ میلیون تومان است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHARGHDAILY: متقاضیان خرید خودرو بخوانند/ وقت خداحافظی با سامانه یکپارچه خودرو رسید؟به گزارش شبکه شرق، سپهر دادجوی توکلی افزود: سامانه یکپارچه عرضه خودرو یک ابزار ساماندهی و ایجاد کننده شفافیت در بازار خودرو است و شورای رقابت سیاست‌های کلی این سامانه را تعیین می‌کند. وی ادامه داد: مسائل اجرایی سامانه یکپارچه عرضه خودرو برعهده معاونت حمل و نقل وزارت صمت است و سیاستگذاری‌های کلان آن برعهده شورای رقابت است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: افزایشی شدن فرایند عرضه و خرید برنج در بازار بورسمدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران، روند عرضه و خرید برنج در بازار بورس کالای ایران را از سه سال گذشته تاکنون رو به رشد و امیدوار کننده اعلام کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: شورای رقابت: تغییری در سامانه یکپارچه خودرو نداریمبه گزارش شبکه شرق، سخنگوی شورای رقابت گفت: اعضای شورای رقابت برای اعمال تغییرات در سامانه یکپارچه عرضه خودرو تصمیمی اتخاذ نکرده اند و فعالیت این سامانه همچنان پابرجاست. سپهر دادجوی توکلی افزود: سامانه یکپارچه عرضه خودرو یک ابزار ساماندهی و ایجاد کننده شفافیت در بازار خودرو است و شورای رقابت سیاست‌های کلی این سامانه را تعیین می‌کند.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: شورای رقابت: تغییری در سامانه یکپارچه خودرو نداریمسخنگوی شورای رقابت گفت: اعضای شورای رقابت برای اعمال تغییرات در سامانه یکپارچه عرضه خودرو تصمیمی اتخاذ نکرده‌اند و فعالیت این سامانه همچنان پابرجاست.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توزیع بیش از ۲۶۰۰ تن شکر تنظیم بازار در سیستان‌ و بلوچستانمدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت: با هدف تامین کالاهای اساسی و پرمصرف در راستای کنترل بازار و اجرایی کردن مصوبات کار گروه تنظیم بازار استان، از مهرماه سالجاری تاکنون ۲۴۶۳تن شکرتنظیم بازار در حال توزیع است و تقریبا ۵۰ درصد آن در قالب مصارف خانوار (شهری،روستایی،عشایر) و مابقی در حوزه صنف و صنعت با نرخ مصوب عرضه...

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تنها ۲درصد رساله‌های دکتری تقاضامحورند/بودجه آینده‌نگری و حتی «حال‌اندیشی» در حوزه علم ضعیف استعضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت لازمه دستیابی به رشد علمی است، تاکید کرد: در آئین‌نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی باید هدف‌گذاری‌های کیفی نظیر دستیابی به عدالت نظام‌مند مورد توجه قرار گیرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕