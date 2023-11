ملک عبدالله در کنفرانسی در قاهره در این خصوص گفت: «پیامی که جهان عرب می‌شنود بلند و واضح است: زندگی فلسطینی‌ها کمتر از اسرائیلی‌ها اهمیت دارد. اهمیت زندگی ما کمتر از زندگی‌های دیگر است. ضمن این که اعمال حقوق بین‌الملل نیز اختیاری است.» وی افزود: این یک پیام بسیار بسیار خطرناک است، زیرا پیامدهای ادامه بی‌علاقگی و بی‌عملی بین‌المللی برای همه ما فاجعه‌بار خواهد بود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: کارزار جمهوری اسلامی برای تغییر ماهیت حمله حماس به اسرائیل در گفتگو با روزبه میرابراهیمیکارزار جمهوری اسلامی برای تغییر ماهیت حمله حماس به اسرائیل در گفتگو با روزبه میرابراهیمی

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مالزی بابت حمایت از فلسطین از سوی آمریکا نامه اعتراضی دریافت کردنخست وزیر مالزی فاش کرد که آمریکا به موضع کوآلالامپور در قبال فلسطین اعتراض و دو نامه اعتراضی در این باره برای مالزی ارسال کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: در سفر امیرعبداللهیان به نیویورک چه گذشت که سیاست جمهوری اسلامی در قبال فلسطین تغییر کرده؟روزنامه جمهوری اسلامی معتقد است سیاست ایران در قبال فلسطین و اسرائیل تغییر کرده است. به گزارش جمهوری اسلامی، بخش‌های مهم این مطلب را در ادامه می‌خوانید: قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل درباره فلسطین حاوی نکاتی است که با سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در تضادند و رای مثبت ایران به آن می‌تواند به معنای عقب ‌نشینی از سیاست اعلام شده باشد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نمایندگی ایران در اروپا: پروژه استعماری شهرک‌نشین اروپایی وارد مرحله نهایی خود شده استنمایندگی ایران در اتحادیه اروپا گفت: پروژه استعماری شهرک نشین اروپایی قومی ـ ناسیونالیستی در فلسطین وارد مرحله نهایی خود شده و به سمت نابودی سریع آخرین بقایای زندگی بومی فلسطینی‌ها می‌رود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: ادعای رژیم اسرائیل مبنی بر ترور یک فرمانده مقاومت + فیلمارتش رژیم صهیونیستی امروز (سه شنبه) با انتشار ویدئویی مدعی ترور یک فرمانده مقاومت فلسطین و حمله به ۳۰۰ موضع حماس در نوار غزه شده است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: تصاویری از موشک باران شبانه تل آویو توسط نیروهای مقاومتبا آغاز موج جدید حملات موشکی مقاومت به اراضی اشغالی، آژیر خطر در تل‌آویو به صدادرآمد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕