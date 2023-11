حمیدرضا صارمی در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین نمایشگاه کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران گفت: تهران حدود یک میلیون پارسل و حدوداً سه و نیم میلیون واحد مسکونی دارد و اگر در نظر بگیریم عمر ساخت این واحدها ۵۰ سال باشد، حدوداً سالی ۲۰ هزار پروانه ساختمانی باید در تهران صادر شود تا مسکن مورد تقاضا در پایتخت تأمین شود، همچنین به لحاظ مساحت حدود ۳۰ میلیون متر مربع ساخت و ساز باید صورت بگیرد که تهران فرسوده نشود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: مسئله اینجاست که از سال ۱۳۹۲ پاسخی به این فشار تقاضا برای ساخت مسکن داده نشده و در این حوزه رکود وجود داشته که البته در دو سال گذشته وضعیت بهتر شده است. در سال قبل بیش از ۱۰ هزار پروانه ساخت و ساز صادر شد و پیش بینی می‌شود که امسال نیز ۲۰ هزار پروانه صادر شود. این موضوع نشان می‌دهد بازار ساخت و ساز به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور در حال رونق گرفتن است.

وی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت توجه به کیفیت ساخت مسکن اعلام کرد که تا ۲ الی ۳ سال آینده رونق ساخت و ساز به طور مطلوب شکل خواهد گرفت. صارمی در خصوص برگزاری نمایشگاه ها در شهر آفتاب نیز گفت: بسیاری از تولید کنندگان درخواست دارند که نمایشگاه‌ها در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران برگزار نشود، چراکه برگزاری نمایشگاه های پرمخاطب در این مکان موجب قفل شدن بزرگراه چمران و خیابان سئول می شود. طی چند سال گذشته دولت متعهد شد که فقط نمایشگاه‌های فوق تخصصی در سایت سئول برگزار شود.

وی افزود: نمایشگاه شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه های مختلف آماده است، ان‌شاءالله با هم کمک کنیم که این نمایشگاه روز به روز شکل بهتری بگیرد. بر اساس گزارش سایت شهر، بیست و هشتمین نمایشگاه کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران توسط انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور و با حضور صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه کاشی و سرامیک از ایران و نمایندگان تجاری کشورهای جهان برگزار می‌شود و توانمندی تولیدی، ظرفیت‌های صادراتی و پیشرفت‌های روز این صنعت معرفی می‌شود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: واکنش شهرداری تهران به بخشنامه جدید باغاتمعاون شهردار تهران به حواشی پیرامون بخسنامه ساخت و ساز در باغ‌ها واکنش نشان داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نمایشگاه بازی‌ها و بسته‌های شناختی در باغ کتاب تهران گشایش می‌یابدهمزمان با جشنواره «ایران آینده»، اولین نمایشگاه بازی‌ها و بسته‌های شناختی اواسط ماه جاری با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و به همت «باغ کتاب» در تهران گشایش می‌یابد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جلسه تامین واگن متروی قم هفته آینده در وزارت کشور برگزار می‌شودرئیس شورای اسلامی شهر قم از برگزاری جلسه‌ای در هفته آینده برای تامین واگن متروی قم با حضور مسئولان شهری و ملی در وزارت کشور خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: افتتاح نمایشگاه کار؛ پیش به سوی آینده در دانشگاه بیرجندنمایشگاه کار؛ پیش به سوی آینده، در سالن امید دانشگاه بیرجند افتتاح شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: برگزاری شش کارگاه آموزشی در سوگواره «سلسله طلایی»دبیر اجرایی سوگواره ملی سلسله طلایی از برگزاری شش نشست تخصصی و کارگاه آموزشی در حاشیه برپایی نمایشگاه آثار منتخب این سوگواره در گالری بهفام قم خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: هنر از خستگی‌های روزمره فرار می‌کندشهرام کریمی از برپایی نمایشگاه جدید خود در ایران خبر داد و در توضیح آن گفت: این نمایشگاه حرف‌ها و بودن امروز من است و تاکید روی فردیت هنر دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕