وی افزود: تمرینات فشرده را پشت سر گذاشتیم زیرا می‌دانستیم سایپا تیم منسجمی است و روند خوبی را در این ۲ هفته گذاشته داشته‌اند. ما نیز روند خوبی داریم. سرمربی گیتی‌پسند درباره بازی بعدی گیتی‌ها برابر پاس گرگان، خاطر نشان کرد: گرگان مهره‌های خوبی دارد و امسال بازیکنان در تیم‌ها پخش شده‌اند. امیدوارم بازی خوبی باشد.

هومن باقری، کاپیتان گیتی‌پسند نیز افزود: سایپا از لحاظ مهره، تکنیک و تاکتیک تیم خوبی است. چند مهره جوان ملی پوش و کادرفنی بسیار قوی دارد و تیم پیکان به سختی برابر آن‌ها برنده شد. برنامه داشتیم و با انگیزه و آنالیز خوب توانستیم برنده باشیم.

او بازی برابر پاس گرگان هفته بعد را نیز دشوار دانست و گفت: پاس پارسال رتبه سوم را کسب کرد و همیشه تیم‌های بسیار قوی را راهی لیگ کرده است. به مراتب سخت‌تر از بازی با سایپا است و امیدوارم بتوانیم سربلند شویم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: فعالان اقتصادی فارس از ظرفیت‌های درون استانی استفاده کنندجعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس از صنعتگران و فعالان اقتصادی استان فارس خواست تا از ظرفیت‌های درون استانی استفاده کرده تا با سهولت بهتری از خدمات گمرکی استفاده کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جلوگیری از تعطیلی بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی خراسان رضوی در ۶ ماه ابتدایی سالمعاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: در طول ۶ ماهه ابتدایی سال از تعطیلی ۳۲۳ واحد در استان جلوگیری کردیم که ماهانه حدود ۵۰ واحد است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: رهبر عرب‌های اسرائیلی در پارلمان: از این فرصت تاریخی برای تشکیل دو کشور مستقل استفاده کنیدرهبر عرب‌های اسرائیلی در پارلمان: از این فرصت تاریخی برای تشکیل دو کشور مستقل استفاده کنید

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: لام: آلمان با ناگلزمن موفق می‌شودکاپیتان سابق تیم ملی فوتبال آلمان و بایرن مونیخ به حمایت از ناگلزمن پرداخت و براین باور است که ژرمن ها در یورو ۲۰۲۴ عملکرد خوبی از خود نشان خواهند داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: لام: آلمان با ناگلزمان موفق می‌شودکاپیتان سابق تیم ملی فوتبال آلمان و بایرن مونیخ به حمایت از ناگلزمان پرداخت و براین باور است که ژرمن ها در یورو ۲۰۲۴ عملکرد خوبی از خود نشان خواهند داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: نامه سناتورهای آمریکایی به قطر درباره اسرای صهیونیستتعدادی از اعضای مجلس سنای آمریکا بامداد چهارشنبه نامه‌ای به وزیر امور خارجه ارسال کرده تا از دوحه بخواهند از نفوذ خود برای آزادی اسرای صهیونیست در غزه استفاده کنند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕