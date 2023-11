او طبق یک قانون جدید مبنی بر «انتشار آگاهانه اطلاعات نادرست در مورد نیروهای مسلح فدراسیون روسیه» مجرم شناخته شده است. گلوخوفسکی در این مصاحبه گفت: «قصد آن‌ها صرفا دستگیر کردن من نیست بلکه هدف اصلی‌شان ساختن "درس عبرت" از من برای سایر معترضان است.»به گفته دیمیتری گلوخوفسکی، وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، هزاران بازیگر روس و تمامی اصناف تئاتری مانند کارگردانان، فیلمنامه‌نویسان و طراحان اعتراض کردند اما اکنون و با گذشت بیش از یک سال‌و‌نیم از شروع جنگ، تقریبا همه ساکت شده‌اند چون کرملین توانسته است راهی برای مقابله با معترضان به جنگ بیابد.

به گفته او، دولت بازیگرانی را که به جنگ اعتراض کردند در لیست سیاه قرار داد، تهیه‌کنندگان را از انتخاب آن‌ها منع کرد و فیلم‌‌هایی را که این بازیگران در آن‌ها به ایفای نقش پرداخته بودند، از نوبت پخش کنار گذاشت.

کارگردانانی که اعتراض کردند در این یک سال از سالن‌های تئاتر خود اخراج شدند و اکنون مدیریت این سالن‌ها که از ارتش روسیه حمایت مالی می‌کنند، کارکنان را برای تهیه دوربین‌های حرارتی و هواپیماهای بدون سرنشین ارتش، وادار به اهدای «کمک مالی» می‌کنند.دیمیتری در بخشی از این مصاحبه گفت: «این جنگ چشمانم را روی خیلی چیزها باز کرد.

داستان در مورد این است که چگونه فشار یک نیروی خبیث، می‌تواند برخی از مردم را از نظر جسمی نابود کند، در حالی‌ که آن‌ها روح خود را از پلیدی دور نگه می‌دارند و در برخی دیگر، انسانیت را نابود می‌‌کند؛ در عین حالی که فیزیک انسانی آن‌ها سالم باقی می‌ماند.

