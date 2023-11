نبنزیا همچنین بر لزوم اجازه دادن به میانجی‌ها برای یافتن یک «راه‌حل دیپلماتیک، از جمله آزادی فوری زندانیان» تاکید کرد. او معتقد است که دیر یا زود باید راه‌حلی دیپلماتیک پیدا کرد، اما سوال این است که در این مدت چند انسان بی‌گناه کشته خواهند شد؟

پیش از این، نمایندگان روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد از آمریکا خواستند تا در مورد قطعنامه‌ای که آتش بس میان مقاومت فلسطین در غزه و رژیم اشغالگر اسرائیل را تضمین می‌کند، همکاری کند. واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست ویژه مجمع عمومی درباره فلسطین گفت: ابتدا باید خونریزی را متوقف کرد و از بحران در کل منطقه جلوگیری کرد، در غیر این صورت هرگز درگیری متوقف نخواهد شد.

وی همچنین یادآور شد که سازمان ملل متحد حق ندارد به رژیم صهیونیستی مجوز انجام عملیات زمینی در نوار غزه بدهد. او با اشاره به آرای واشنگتن علیه دو قطعنامه روسیه تأکید کرد که این آرا تلاش‌های آشکار آمریکا و اسرائیل برای ریشه‌کن کردن جمعیت غزه یا بیرون راندن اجباری آنها از نوار غزه را نشان می‌دهد.نماینده روسیه، ایالات متحده را متهم کرد که به دنبال تحت فشار قرار دادن شورای امنیت برای مشروعیت بخشیدن به عملیات زمینی اسرائیل در غزه است.

واسیلی نبنزیا ادامه داد که روسیه مرگ غیرنظامیان اسرائیلی و سایر ملیت‌ها را محکوم می کند، اما نمی‌تواند چشم خود را بر نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین المللی که توسط اسرائیل در نوار غزه انجام می شود، ببندد.

نبنزیا همچنین بر لزوم برگزاری جلسات توجیهی منظم در مورد وضعیت انسانی در نوار غزه تاکید کرد. این دیپلمات بر لزوم تبدیل وضعیت بشردوستانه به نقطه کانونی شورای امنیت و ضرورت آتش بس فوری که آمریکا با آن مخالف است، تاکید کرد.

