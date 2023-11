روسیه: اوکراین در حال شکست است

طبق گزارش راشا تودی، او در ادامه موفقیت نیروهای دفاع روسیه را برجسته و آن‌ها را به دلیل رهگیری موفقیت‌آمیز ۱۴۰۰ تجهیزات اوکراینی طی ماه گذشته میلادی تحسین کرد. وزیر دفاع روسیه همچنین خاطرنشان کرد که از جمله تجهیزات منهدم‌شده می‌توان به ۳۷ هواپیما و موشک‌های بالستیک تاکتیکی ATACMS اشاره کرد.شویگو همچنین با اشاره به تحویل جنگنده‌های اف-۱۶ به اوکراین توسط حامیان غربی تاکید کرد: روسیه تقریبا ظرف ۲۰ روز این جنگنده‌ها را منهدم خواهد کرد.

مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه در گزارشی پیرامون وضعیت جنگ روسیه-اوکراین و موقعیت کنونی ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین نوشت: وضعیت جنگ فقط دشوارتر می‌شود. جنگ وارد بیستمین ماه خود شده است و تقریبا یک‌پنجم خاک اوکراین تحت کنترل روسیه است. ده‌ها هزار سرباز و غیرنظامی کشته شده و زلنسکی حمایت‌ جهانی را از دست می‌دهد.

براساس نظرسنجی خبرگزاری رویترز، حمایت عمومی از کمک‌ها به اوکراین طی ماه‌های اخیر با کاهش مواجه شده است. حدود ۴۱ درصد از آمریکایی‌ها از کنگره می‌خواهند تا تسلیحات بیشتری به کی‌یف ارسال کند و این مقدار پایین‌تر از ماه ژوئن است که ۶۵ درصد خواهان چنین چیزی بودند.

