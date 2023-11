روزنامه پرتغالی رکورد مدعی شد؛ حکم ۵۰۰ هزار یورویی دادگاه CAS علیه استقلال

در صورت تحقق این امر، باشگاه استقلال در کنار بدهی‌های ارزی دیگر به رافائل سیلوا، ساپینتو و دستیارانش، به پرداخت مبلغی در حدود ۲۷ میلیارد تومان هم به باشگاه پرتغالی ملزم خواهد شد.

SHARGHDAILY: محکومیت نیم میلیون یورویی استقلال در پرونده محبیبه گزارش شبکه شرق، باشگاه استقلال در ماجرای پرونده محمد محبی به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو به باشگاه سانتا کلارا محکوم شد.

منبع: SharghDaily

ISNA_FARSI: محکومیت ۵۰۰ هزار دلاری استقلال از سوی دادگاه داوری ورزشرکورد پرتغال از سود نیم میلیون یورویی سانتاکلارا از پرونده محمد محبی نوشت.

منبع: isna_farsi

ILNANEWS: ویدیو: حواشی انتخاب اسپانسر باشگاه استقلالحواشی انتخاب اسپانسر باشگاه استقلال بررسی شد.

منبع: ilnanews