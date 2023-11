ابو محمد از جای بلند شده و رو به نقشه میدانی رفته و می‌گوید؛ هدف نهایی حرکت طوفان الاقصی آزادسازی قدس شریف است، چشم‌هایش برق‌زده و ادامه می‌دهد که به‌راستی‌که این جهاد زمینه‌ساز ظهور حضرت مهدی (عج) خواهد شد.

در روز هفت اکتبر مقاومت اسلامی حماس از طریق محورهای مختلف حرکت خود را به‌سوی غلاف غزه در شهرک‌های صهیونیستی آغاز کرده و موفق شد پایگاه‌های نظامی دشمن را فتح کند. هدف این عملیات واردکردن ضربه به رژیم صهیونیستی بوده است. این عملیات مدل کوچکی از عملیات بزرگ آزادسازی قدس است.

پس از عبور از این دیوارها رزمندگان وارد پایگاه‌های مجهز رژیم صهیونیستی شدند و آن‌ها این دژهای شکست‌ناپذیر را تسخیر کردند و از دشمن اسیر گرفتند و تعداد زیادی را هم به هلاکت رساندند. ابو محمد می‌گوید که دشمن بعد از طوفان الاقصی یک دولت نظامی تشکیل داده و سه گزینه را مورد بررسی قرار داده است، گزینه اول اشغال نظامی غزه است، گزینه دوم عملیات زمینی محدود و گزینه سوم نفوذ و برگشت محدود است، آمریکایی‌ها به اسرائیل توصیه کرده تا گزینه سوم را انتخاب کرده و رفت‌وبرگشت محدود به غزه داشته باشد. جالب است که بدانید که آمریکایی‌ها مدیر این جنگ هستند زیرا که رژیم صهیونیستی روحیه خود را باخته و فلج شده است.

ابو محمد با صدای بلند می‌گوید: دشمن آن‌چنان عاجز است که با تبلیغات فراوان فقط توانست چند کیلومتر وارد سرزمین سوخته شده و در شمال غرب غزه تنها سه کیلومتر پیشروی کند، در بیت حانون نیز تنها دو کیلومتر نفوذ کرده است و همان‌جا زمین‌گیر شده است. این وضعیت آن ارتشی است که با تبلیغات زیاد خود را شکست‌ناپذیر می‌خواند و آمریکایی‌ها پشت آن هستند. رژیم صهیونیستی اعتراف کرده است که در این عملیات ۱۲ کشته داده و ۲۰ خودروی زرهی آن از بین رفته است، طبیعتاً اسرائیل خسارت واقعی را اعلام نخواهد کرد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: فیلم/ ارتش رژیم صهیونیستی مدعی ورود به سه کیلومتر از اراضی غزه شد!فیلم/ ارتش رژیم صهیونیستی مدعی ورود به سه کیلومتر از اراضی غزه شد!

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ بمباران شهرک 'بیت لاهیا' توسط جنگنده‌های اشغالگرانبامداد امروز سه‌شنبه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهرک 'بیت لاهیا' در شمال نوار غزه را بمباران کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: اذعان ارتش صهیونیستی به هلاکت ۹ نظامی در شمال غزهارتش رژیم صهیونیستی هلاکت تعدادی از نظامیان صهیونیست در غزه را تایید کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/انتقال سربازان زخمی ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستانتصاویر انتقال سربازان زخمی شده ارتش رژیم صهیونیستی در طول عملیات زمینی در غزه به بیمارستان .

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: ادعای رژیم اسرائیل مبنی بر ترور یک فرمانده مقاومت + فیلمارتش رژیم صهیونیستی امروز (سه شنبه) با انتشار ویدئویی مدعی ترور یک فرمانده مقاومت فلسطین و حمله به ۳۰۰ موضع حماس در نوار غزه شده است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: رای الیوم: نظامیان آمریکایی جهنم تونل‌های غزه را آزموده‌اندهشدارهای واشنگتن درباره عدم حمله گسترده به غزه حاصل تجربه وحشتناکی است که نظامیان آمریکایی در کنار نظامیان رژیم صهیونیستی در نبرد تونل‌ها در غزه داشته‌اند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕