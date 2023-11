رهبر انقلاب مفهوم جهان اسلام را گسترش داد

وی با بیان این‌که « رهبر انقلاب مفهوم جهان اسلام را در جهان کنونی گسترش داد» افزود: از حدود ۷۵ سال پیش که وزیر خارجه وقت انگلیس تشکیل دولت یهود را اعلام کرد اینها سرزمین فلسطین را غصب کردند آنها را آواره کردند اینها بخشی از جنایت آن‌ها بود.

MASHREGHNEWS: فیلم/ طنین فریاد «حیدر حیدر» دانش آموزان در لحظه ورود رهبر انقلابلحظه ورود رهبر انقلاب اسلامی به حسینیه امام خمینی(ره) و آغاز دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان را ببینید.

MASHREGHNEWS: رهبر انقلاب: مردم غزه با صبرشان وجدان بشری را به حرکت در آوردندرهبر انقلاب: یک ابلهی اخیرا گفته بود اجتماع مردم در انگلیس در حمایت از مردم فلسطین کار ایران است؛ لابد بسیج لندن و بسیج پاریس این کار را کرده‌اند؟

ISNA_FARSI: پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت انتصاب آقای فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)رئیس جمهور در پیامی انتصاب مهندس فتاح از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به سمت «رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)» را تبریک گفت.

ISNA_FARSI: رئیس جمهور انتصاب دهقان به ریاست بنیاد مستضعفان را تبریک گفترئیس جمهور در پیامی انتصاب حسین دهقان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به سمت «رئیس بنیاد مستضعفان» را تبریک گفت.

MASHREGHNEWS: رهبر انقلاب: از جمله بی‌شرمی‌های غربی‌ها متهم‌کردن مبارزان فلسطینی به تروریسم استرهبر انقلاب: از جمله بی‌شرمی‌های غربی‌ها متهم‌کردن مبارزان فلسطینی به تروریسم است

