وی ادامه داد: وقتی در یک مجموعه‌ای بیشترین مراکز حائز اهمیت و بیشترین اثرگذاری وجود دارد حتما و قطعا بیشترین عنصر تهدید بر آن اعمال خواهد شد. جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه بیشترین دستگاه حیاتی کشور در صنعت نفت و گاز وجود دارد، تصریح کرد: شاخصی در پدافند غیرعامل داریم بنام جذابیت هدف، که مولفه‌های گسترده‌ای دارد. یکی از مولفه‌ها، گستردگی خدمات به مردم و کشور است. نمونه آن را در حمله سایبری به سامانه مدیریت توزیع سوخت کشور شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه باید روی این الگوی توسعه در سطح راهبردی مطالعه شود، خاطرنشان کرد: یکی از مفاهیمی که در سطح راهبردی در حوزه پدافندغیرعامل مطرح است، الگوسازی برای پیشرفت کشور و توسعه زیرساختهاست. به گفته سردار ساسانی، آنچه که در سازمان پدافند غیرعامل به آن توجه شده است، ایجاد یک ساختار برای مدیریت مجموعه‌هایی است که به صورت متعدد مراکز حیاتی، حساس و مهم در آن تجمیع شده است.

