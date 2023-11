رشد ۳۴ درصدی جوجه ریزی در واحدهای مرغداری سیستان وبلوچستان

وی تصریح کرد: در راستای ارتقای ضریب خوداتکایی استان به تولید گوشت مرغ بیش از ۱۱۰۰ مجوز موافقت اصولی احداث مرغداری ۲۰ هزار قطعه ای برای بهره برداران استان صادر شده است.

ETEMADONLINE: همتی: احمدی‌نژاد می‌گفت اقتصاددانان نمی‌فهمند، اتفاقا نقدینگی برای رشد و توسعه خوب است! + ویدئورییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در ۳۴ سال گذشته متوسط رشد نقدینگی در ایران ۲۸ ردصد و متوسط رشد اقتصادی تنها ۳.۵ درصد بوده است.

ISNA_FARSI: محبوب‌ترین نسخه اندروید معرفی شداندروید ۱۳ با رشد ۷.۴ درصدی سهمش در دستگاه‌های اندرویدی در مدت چهار ماه گذشته، به محبوب‌ترین نسخه این سیستم عامل تلفن همراه تبدیل شده است.

ISNA_FARSI: بیت‌کوین رکورد صعود ۱۷ ماهه را شکستبیت‌کوین با رشد ۲.۱ درصدی به بالاترین میزان ارزش خود از ماه مه ۲۰۲۲ رسید.

ISNA_FARSI: رشد ۷ درصدی تولید گوشت قرمز در قزوینمدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی قزوین از رشد ۷ درصدی تولید گوشت قرمز این استان طی یک ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

ISNA_FARSI: رشد ۴۰۰ درصدی صادرات به چین در ۶ ماه ابتدایی سالمدیر کل صنعت، معدن تجارت خراسان رضوی گفت: در حوزه صادرات چین به نقطه مطلوب خود نرسیدیم اما در ۶ ماه ابتدایی سال ۲۸ میلیون دلار صادرات انجام شده که ۴۰۰ درصد رشد داشته است.

