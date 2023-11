رشد ۳.۸ درصدی نودانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه

وی افزود: از مجموع دانشجویان این دانشگاه ۳۶۵۰ نفر نودانشجو هستند که تعداد دانشجویان جدیدالورود دانشگاه نسبت به سال گذشته رشدی ۳.۸ درصدی نشان می دهد. معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد استان در ادامه در خصوص وضعیت تحصیل دانشجویان خارجی در این دانشگاه هم گفت: دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه از سال ۱۳۹۷ با اخذ مجوز از وزارت علوم و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به جذب دانشجویان خارجی کرد.

وی به تشکیل دانشکده بین الملل در این دانشگاه هم اشاره کرد و ادامه داد: تا سال گذشته نزدیک به دو هزار دانشجو را در این دانشگاه جذب کردیم که اکثر آنها عراقی بودند و حدود هزار نفرشان هم فارغ التحصیل شدند.معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد کرمانشاه تعداد کل رشته‌های این دانشگاه را ۱۸۰ رشته عنوان کرد و گفت: برای سالجاری در مقطع کارشناسی ارشد چهار رشته و در مقطع دکتری یک رشته جدید راه اندازی کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: هم چنین در حال پیگیری برای راه اندازی چند رشته جدید براساس آمایش آموزش عالی در استان هستیم که البته بیشتر آنها مربوط به دوره کارشناسی است. مهرابی در ادامه به اقدامات این دانشگاه برای افزایش مهارت آموزی دانشجویان هم اشاره کرد و گفت: دراین راستا، دانشگاه آزاد اسلامی معاونت علوم تربیتی و مهارتی را راه‌اندازی کرد که هدف اصلی از راه اندازی آن، تقویت مهارت آموزی دانشجویان در کنار گذراندن دروس نظری بود.

این مسئول با بیان اینکه پس از راه اندازی این معاونت، دانشکده مهارت و کارآفرینی هم در واحد استان کرمانشاه تاسیس شد، اظهارکرد: در دل این دانشکده شش مدرسه را با عنوان مدارس عالی مهارتی راه اندازی کرده ایم که هرکدام متولی برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارتی در یک رشته هستند و به علاوه دوره‌های کاردانی هم در این مدرسه برگزار می‌شود.

