رسیدگی به معضل فاقدین شناسنامه با نگاه جامع، انسانی و امنیتی

امام جمعه زاهدان افزود: حل این مشکل دارای ابعاد مختلف است و کار را سخت می‌کند از این جهت که یک طرف جنبه انسانی و افراد فاقد شناسنامه قرار دارند و طرف دیگر جنبه امنیتی کار است و این افراد در خطر قرارگیری در دام گروهک‌ها و معاندین خواهند بود و از طرف دیگر در مواردی دشمن هم برنامه‌ریزی کرده و افرادی را به داخل کشور فرستاده و اهداف خود را دنبال می‌کند.

آیت الله محامی ادامه داد: باید با نگاه جامع، انسانی و امنیتی در این جهت برنامه‌ریزی و اقدام شود به گونه‌ای که اگر فرد ایرانی است به او شناسنامه اعطاء شود و افراد خارجی نیز امکان حضور در کشور با پاسپورت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که افراد هویت خود را ایرانی بدانند اما پاسخی از سوی ثبت احوال دریافت نکنند، بلکه باید فرایند کار با کمال دقت بررسی شده و نتیجه آن به صورت شفاف بیان شود.

امام جمعه زاهدان بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط تاکید کرد و اظهار داشت: گاهی با بی‌توجهی یا زدوبندها به افرادی شناسنامه اعطاء می‌شود و در مواردی نیز تنها بر اساس نگاه‌های امنیتی به خیلی از مدعیان شناسنامه ایرانی ارائه نمی‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: باید سعی شود با اقدامات لازم پرونده افراد فاقد هویت مختومه شود و از یک تاریخ به بعد دیگر نباید فردی بدون هویت مشخص در سطح کشور وجود داشته باشد. وی در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی رئیس سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر راه‌اندازی سامانه‌ای جهت درخواست فاقدین شناسنامه گفت: باید از کانال‌های مختلف از جمله صدا و سیما، فرمانداری‌ها، فضای مجازی و استفاده از ظرفیت سران طوایف این موضوع را به مردم اطلاع‌رسانی کنید تا افراد فاقد شناسنامه درخواست بررسی خود را ثبت کنند و پس از بررسی‌های لازم پرونده فاقدین شناسنامه برای همیشه خاتمه یابد.

