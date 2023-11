رستمی اکنون در صفحه شخصی خود اعلام کرد که در لیگ وزنه می‌زند و زیر نظر سرمربی تیم ملی فعالیت خواهد کرد.به حرمت فدراسیون وزنه برداری که جوانی ام را در این رشته پشت سر گذاشته‌ام و به احترام سرمربی تیم ملی که با هم در المپیک ۲۰۱۲ لندن افتخار کسب کردیم به عنوان وزنه بردار آزاد به رشت و لیگ برتر خواهم رفت.

البته هنوز ۳۰ درصد درد زانو دارم. اما بی‌شک در تمرینات زیر نظر کادرفنی تیم ملی برای اعتلای نام ایران بی منت از جان مایه خواهم گذاشت.

خمس: در زمین‌هایی بازی کردیم که گوسفندان نیز جرأت نمی‌کنند وارد آن شوند/ وقتی می‌بردیم کسی نمی‌گفت ترکیب اشتباه است ۱۱ طلا، ۵ نقره و ۲ برنز، دستاورد موی تای کاران ایرانی از مسابقات بین المللی ارمنستان/تصاحب کمربند حرفه ای توسط زهرا اکبریافشاریان: نکونام و سایر مربیان اجازه دهند کارمان را انجام دهیم/ انتخاب بهاروند قانونی بود

