رحمتی: فردا برابر تراکتور روز دشواری خواهیم داشت

او با اشاره به کادر توانمند تراکتور افزود: تراکتور جزو تیم‌هایی بود که خیلی زود تمرینات پیش‌فصل خود را آغاز کرد و دوره بدنسازی خوبی را هم گذراند. به همین دلیل هر چه جلوتر می‌رویم کیفیت فوتبال تیم تراکتور را بهتر و بهتر می‌بینیم.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران با بیان این که تراکتور در دو بازی گذشته مستحق باخت نبود و می‌توانست تیم برنده باشد، ادامه داد: چه در فصل قبل و چه فصل فعلی، تراکتور به‌دلیل حضور سرمربی جدید، فوتبال زیبا و تماشاگرپسندی را از خود به نمایش می‌گذارد و طبق آنالیزی که همکاران ما نیز انجام دادند، تراکتور با پرس‌های متناوب خود از بالا در طول زمان بازی، موقعیت‌های زیادی را خلق می‌کند.

رحمتی گفت: تمامی اعضای کادرفنی و بازیکنان تیم ما می‌دانند فردا روز سختی را در پیش داریم ولی فارغ از هر نتیجه‌ای، امیدوارم فوتبال جذاب و جوانمردانه‌ای را فردا از سوی هر دو تیم شاهد باشیم.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی باشگاه نساجی مازندران، سیدمهدی رحمتی درباره دیدار فردا (پنجشنبه) تیم فوتبال نساجی مازندران مقابل تراکتور تبریز اظهار داشت: فردا بازی سختی با تیم خوب تراکتور داریم. تراکتور در فصل جاری از لحاظ در اختیار داشتن بازیکنان سرشناس و دارای سوابق ملی و همچنین بازیکنان خارجی، یکی از بهترین تیم‌های لیگ برتر است.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور درباره دیدار فردای تیمش برابر نساجی گفت: جهت بازگشت به روند پیروزی آماده هستیم.

