وی ادامه داد: با شناختی که از دو تیم دارم، بازی فردا بازی خوب و فیزیکی خواهد بود و امیدواریم تماشاگران لذت ببرند. البته بازی محورهای تاکتیکی هم خواهد داشت. ربیعی گفت: بعد از بازی با تراکتور فردین یوسفی دچار آسیب دیدگی شد و در حال بهبودی است و فکر می‌کنم تا فردا وضعیت این بازیکن مشخص می‌شود.

او افزود: امروز خبری در رسانه‌ها شنیدم که ذوب آهن به ۴۰ درصد پرداختی رسیده است در صورتی که باید هواداران ما بدانند این درصد درست نیست و می‌تواند باری برای ما ایجاد کند. پیش پرداخت به صورت کامل پرداخت نشده و تا هفته هشتم باید دریافتی تیم به ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رسید اما، برای آذر و دی چک به تیم دادند و اگر پاس شود در دی ماه به ۴۰ درصد خواهد رسید. خودم به عنوان سرمربی ۴ ماه است حقوق نگرفته‌ام و چک دوماه آینده را به تیم ما داده‌اند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: تاکید دفتر حقوق بشر سازمان ملل بر لزوم «آتش‌بس فوری بشردوستانه»دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه «بسیار ضروری» است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کمک‌ هزینه یک میلیون دلاری برای ساخت میکروسکوپ ردیاب رشد قلبیک پژوهشگر آمریکایی، کمک هزینه‌ای به مبلغ یک میلیون دلار دریافت کرده است تا میکروسکوپی بسازد که روند حرکت سلول‌ها و رشد قلب را با وضوح چهار بعدی نشان دهد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: تعویق دو تا ۸ ماه حقوق کارگران جهاد نصر کرمانشاهکیومرث محمدی‌نیا (مدیرعامل شرکت جهاد نصر کرمانشاه) در گفتگو با فارس گفت: «جهاد نصر» که به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی در زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی در غرب کشور فعالیت دارد که پرداخت حقوق کارگران و کارکنان ان به تاخیر افتاده است.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های سه‌شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲۷ اکتبر پایان ۲ دولتی، ناکامی رژیم صهیونیستی در پنجمین حمله زمینی به غزه، تانک‌های تل‌آویو در نقطه شکست ۲۰۱۴ ، تیتر برخی روزنامه‌های سه‌شنبه نهم آبان ماه ۱۴۰۲ است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: عثمان اسماعیلی، فعال کارگری، به ۱۶ ماه زندان محکوم شدعثمان اسماعیلی، کارگر نقاش و فعال کارگری، روز دوشنبه هشتم آبان، اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم ۱۶ ماه زندان او را تایید کرده است.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: تشکیل پرونده‌های تازه برای سه تن از زندانیان سیاسیهاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی زندانی سیاسی، در گفت وگو با صدای آمریکا وضعیت برادرش را که از حدود ۹ ماه پیش در بازداشت است توضیح می‌دهد

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕