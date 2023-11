ربیعی: دومین تیم جوان لیگ هستیم

وی درباره لیست مصدومان و محرومان ذوب‌آهن در بازی مقابل آلومینیوم، عنوان کرد: ما متاسفانه در تمرینات بعد بازی مقابل تراکتور، فردین یوسفی از ناحیه همسترینگ با مصدومیت مواجه بود و تیم پزشکی ما مشغول تلاش هستند تا این بازیکن بهبودی خودش را به دست بیاورد. فکر می‌کنم که تا فردا صبح متوجه می‌شویم که می‌توانیم از این بازیکن استفاده کنیم یا خیر؟

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن در مورد بازی هجومی و منسجم دو تیم با وجود جوانی بازیکنان، گفت: به هر حال این پیش‌بینی را دارم. بازی، بازی بدی نخواهد بود. کما اینکه محور تاکتیکی دارد. بحث تهاجمی از یک سمت، ولی محورهای تاکتیکی خواهد داشت.

ربیعی در مورد خبر دریافتی 40 درصدی اعضای تیم فوتبال ذوب‌آهن، تصریح کرد: وظیفه خودم دانستم این خبر را شفاف‌سازی کنم. به هر حال هواداران ما و کسانی که در فوتبال هستند باید این را بدانند. ابتدا باید از باشگاه و عوامل کارخانه تشکر کنم؛ اما اینطور نیست که امروز درصد دریافتی اعضای تیم به 40 درصد رسیده باشد. طبق تعهدی که باشگاه به عوامل تیم، بازیکنان و بقیه اعضا داشته است، پیش پرداخت به صورت کامل به یک عده و خود کادرفنی پرداخت نشده بود.

وی ادامه داد: از وقتی این خبر دریافتی 40 درصدی منتشر شده همه طلبکاران با ما تماس گرفتند. من به آنها گفتم که ما پول نگرفتیم، چک دو ماه آینده را گرفتیم. در باشگاه ذوب‌آهن مشکلات عدیده‌ای داریم ولی از این اخلاق‌ها ندارم که بخواهم در رسانه آنها را فریاد بزنم. اگر حالا هم شفاف‌سازی کردم، مجبور شدم که بگویم به این خاطر که برداشت اشتباه نشود.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن با اشاره به تاریخ دقیق دریافتی‌های تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: دو روز قبل از بازی آخر ما در نیم فصل دریافتی ما به 40 درصد باید برسد. دوستانی که در رسانه‌ها کار می‌کنند، بدانند که در تاریخ 10 دی ماه باید اعلام کنند که دریافتی ما به 40 درصد رسیده است. از مدیران کارخانه و تیم مدیریتی باشگاه تشکر می‌کنم که حواس‌شان است به ما کمک کنند. اما خواسته من این است که شرایط بهتر برای ما ایجاد شوند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: تیم‌ها جوان و سطح لیگ خوب شده استپاسور تیم والیبال گیتی‌پسند گفت: سطح لیگ برتر والیبال خوب است، اکثر تیم‌ها جوان شدند و در کنار تعدادی بازیکن با تجربه کیفیت بالایی دارند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: شکستی دیگر برای رعد پدافند مشهد در لیگ برتر بسکتبالرعد پدافند مشهد در دومین بازی خود در لیگ برتر بسکتبال شکست خورد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: خانه به دوشی فوتبال خلیج فارس؛ از استادیوم به آن استادیوم!تیم فوتبال خلیج فارس ماهشهر در لیگ یک کشور با شرایط عجیبی مواجه است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تغییر حریف شهرداری گرگان در بسکتبال غرب آسیا/ اعلام تاریخ آغاز مسابقاتیکی از رقبای تیم بسکتبال شهرداری گرگان در سوپر لیگ غرب آسیا تغییر کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حضور نماینده خراسان رضوی در جمع ۸ تیم برتر لیگ آیندگانتیم هیات هندبال سرخس به مرحله بعد لیگ آیندگان کشور صعود کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ثبت شکستی دیگر برای نیان الکترونیک در لیگ برترتیم والیبال نیان الکترونیک در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شکست خورد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕