همچنین آنان خواستار توقف فوری این حملات و برقراری آتش بس و ارسال کمک های بین المللی به مردم غزه شدند. خاجی در ادامه این دیدار، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و کشتار هزاران زن و کودک را ناشی از حمایت همه جانبه آمریکا دانست و اظهار کرد: این جنایات را با تعبیری جز مجازات دسته جمعی و نسل کشی نمی توان توصیف کرد.

طرفین همچنین در این دیدار درباره آخرین تحولات سوریه از جمله آخرین وضعیت سیاسی و میدانی و همچنین ابتکارات دو طرف جهت کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و انسان دوستانه و همچنین تداوم فرآیند سیاسی سوریه گفتگو و تبادل نظر کردند.

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان با همتای قطری خود در دوحهوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر یک روزه خود به دوحه با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و رایزنی کرد.

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان و فیدان در آنکاراوزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در آنکارا با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

ISNA_FARSI: درخواست تایلند از ایران برای کمک به آزادی شهروندان این کشور در غزهوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمان حضور در دوحه، به درخواست وزیر امور خارجه تایلند، با او دیدار و گفت‌وگو کرد.

ETEMADONLINE: کنایه سنگین داوری به رفتار جنجالی نماینده تبریز با معلمان + عکسمشاور اسبق رئیس‌جمهور پیشین در پیامی توییتری به رفتار نماینده تبریز با معلمان واکنش نشان داد.

MASHREGHNEWS: لاوروف: گسترش دامنه درگیری‌ها به سوریه غیرقابل‌قبول استوزیر خارجه روسیه در رایزنی با «فیصل المقداد» تصریح کرد: گسترش دامنه درگیری‌ها به سوریه غیرقابل قبول است.

ISNA_FARSI: دیدار امیرعبداللهیان با امیر قطروزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آغاز سفر خود به دوحه با امیر قطر دیدار و رایزنی کرد.

