رایزنی سفیران‌ ایران و مصر در کویت درباره بحران غزه

وی افزود: مقاومت ملت فلسطین در برابر اشغالگری در پی نقض فاحش حقوق بشر و هتک حرمت نخستین قبله مسلمانان یک دفاع مشروع و قانونی در برابر ظلم و تجاوز است . اسامه شلتوت سفیر مصر در کویت نیز جنایات رژیم اشغالگر را در نسل کشی و قتل عام مردم غزه را محکوم و تاکید کرد : مردم فلسطین در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ شهر و دیار خود را ترک کرده و تسلیم تهدید دژخیمان صهیونیستی شدند. ولی امروز با عزم راسخ درصدد مبارزه و پایداری هستند.

سفیر مصر که به همراه معاون و رئیس بخش سیاسی سفارت در جلسه حضور داشت با تجلیل از تمدن کهن ایران گفت : جهان عرب و به خصوص ملت مصر علاقه فراوانی به ادبیات فارسی دارند و به همین دلیل آثار بزرگان ادبیات فارسی در قاهره ترجمه و به زیور طبع آراسته شده است .

نامبرده نوه شیخ محمود شلتوت معروف به امام الاکبر ، رئیس پیشین دانشگاه الازهر و از موسسین دار التقریب مذاهب اسلامی است که تعبّد به فقه شیعه اثنی عشری را همچون عمل به فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت مجاز دانست و از احکام فقهی شیعه دفاع کرد.

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان و فیدان در آنکاراوزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در آنکارا با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

MASHREGHNEWS: میدان غزه و اسرائیل، میدانِ حق و باطل است/ باید راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی بسته شود/ منسوب کردن دشمنی آمریکا با ملت ایران به حادثه تسخیر سفارت یک دروغ بزرگ استرهبر انقلاب امروز در دیدار دانش آموزان درباره جنایات صهیونیست‌ها در غزه فرمودند: میدان میان غزه و اسرائیل نیست، بلکه میدان حق و باطل است.

MASHREGHNEWS: رایزنی‌های امیرعبداللهیان با وزرای خارجه ایرلند، واتیکان و مالتوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌ها درباره وضعیت غزه و تلاش برای توقف جنایات صهیونیست‌ها، با وزرای خارجه ایرلند، واتیکان و مالت تلفنی گفت‌وگو کرد.

VOA FARSI صدای آمریکا: بحران اقتصادی و کمپین‌های دروغ پراکنی درباره وضع مطلوب اقتصاد کشور در گفتگو با رضا غیبیبحران اقتصادی و کمپین‌های دروغ پراکنی درباره وضع مطلوب اقتصاد کشور در گفتگو با رضا غیبی

ISNA_FARSI: رایزنی سفیر ایران در روسیه با «الکساندر دوگین»«کاظم جلالی»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، روز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ با «الکساندر دوگین»، فیلسوف و اندیشمند روسی، در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی کرد.

