رایزنی وزرای خارجه عمان و بریتانیا درباره تحولات غزه

البوسعیدی در این تماس بر ضرورت اتخاذ تدابیر عملی و محسوس برای توقف جنگ در غزه و تمرکز بر ایجاد کریدورهای بشردوستانه برای مقابله با این فاجعه انسانی تاکید کرد. پیشتر وزارت خارجه عمان هدف قرار دادن اردوگاه جبالیا در نوار غزه را که موجب شهادت و مجروحیت صدها فسلطینی شد محکوم کرد.

شکایت سازمان گزارشگران بدون مرز بابت «جنایات جنگی» علیه خبرنگاران در جنگ غزه به دیوان کیفری بین‌المللیتنش دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل تاثیری بر مناسبات اقتصادی و امنیتی آنها نمی‌گذارد/ راهپیمایی استانبول یک جنگ روانی بود/ آنکارا به دنبال امتیازگیری استانفعال اعراب در قبال فلسطینی‌ها ریشه در پیمان ابراهیم دارد/ کرانه باختری نقطه بعدی پاک‌سازی اسرائیل است/ریاض نمی‌خواهد صادرات نفت به خطر...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: رایزنی‌های امیرعبداللهیان با وزرای خارجه ایرلند، واتیکان و مالتوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌ها درباره وضعیت غزه و تلاش برای توقف جنایات صهیونیست‌ها، با وزرای خارجه ایرلند، واتیکان و مالت تلفنی گفت‌وگو کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: گفت‌وگوی وزرای خارجه سعودی و روسیه درباره تحولات غزهشاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه پادشاهی عربی سعودی با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود درباره آخرین تحولات خطرناک در نوار غزه و پیرامون آن بحث و گفت‌وگو کرد.

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه روسیه و سوریه در رابطه با تحولات غزهسرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در گفت‌وگویی تلفنی با فیصل مقداد، همتای سوری خود در رابطه با تحولات میان فلسطین و رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: گفت‌وگوی لاوروف با بن فرحان درباره آخرین تحولات غزهوزرای خارجه عربستان و روسیه روز سه شنبه در مسکو در خصوص آخرین تحولات منطقه از جمله جنگ حماس و رژیم صهیونیستی به گفت‌وگو پرداختند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: گزارش تلفنی تل‌آویو به واشنگتن درباره عملیات کشتار مردم غزهوزیر جنگ و رئیس رژیم موقت صهیونیستی بامداد چهارشنبه به‌صورت تلفنی با وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا درباره حملات به نوار غزه گفتگو کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نامه رئیس مجلس درباره غزه به رئیس دومای روسیه تحویل داده شددر ادامه سفر هیاتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به روسیه، نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تحولات غزه به رئیس دومای روسیه تحویل داده شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕