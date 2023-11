رایزنی امیرعبداللهیان با اردوغان در آنکارا

این دیپلمات عالی رتبه ایرانی در جریان این سفر با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز دیدار و به همراه همتای ترک خود در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرد.

