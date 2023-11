این دیپلمات عالی رتبه در جریان این سفر با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه نیز دیدار و به همراه همتای ترک خود در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرد.اخبار از پلیکان تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارددرصورت ادامه جنگ اقدام غافلگیرانه‌ دیگری علیه اسرائیل در راه است / رئیسی به ترکیه سفر خواهد کرد۲۴۵ زندانی در استان کرمان با حضور معاون اول قوه قضاییه آزاد شدندمصوبه تلفیق برای ممانعت از گرانی بلیط قطار/ ۴۵ درصد از جاده کشور نیازمند بهسازی هستندمجلس یازدهم عملکرد قابل دفاعی نداشته/ شورای نگهبان و وزارت کشور در گرم‌شدن تنور انتخابات مسئولیت جدی دارندتشکیل ۳۹۰...

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان با اردوغان در آنکاراوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به آنکارا با رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه دیدار و رایزنی کرد .

ETEMADONLINE: دیدار و رایزنی امیرعبداللهیان با امیر قطرحسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در رأس هیأتی به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات قطری و در راستای استمرار رایزنی‌ها درباره اوضاع جاری در غزه ساعتی قبل وارد دوحه پایتخت قطر شد، ظهر امروز (سه‌شنبه) نهم آبان ماه با حضور در محل دیوان امیری با «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر دیدار و گفت‌‌وگو کرد.

TASNIMNEWS_FA: رایزنی امیرعبداللهیان با همتای قطری درباره توقف جنایات رژیم صهیونیستیآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان با همتای قطری خود در دوحهوزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر یک روزه خود به دوحه با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و رایزنی کرد.

ISNA_FARSI: دیدار امیرعبداللهیان با اسماعیل هنیه در دوحهحسین امیرعبداللهیان بعد از ظهر امروز(سه‌شنبه) با رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار و گفت‌وگو کرد.

ISNA_FARSI: ابراز امیدواری ایران به تصویب قطعنامه پیشنهادی برزیل در حمایت از فلسطینوزیران امور خارجه ایران و مالت به صورت تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو و رایزنی کردند.

