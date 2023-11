پایان ‌یک پروژه استراتژیک پس از دو دهه/ جلوه‌ای نوین از دانش مهندسان ایرانی در خط ریلی "همدان ـ سنندج"

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TASNIMNEWS_FA: راه‌آهن همدان ـ سنندج رسماً بهره‌برداری شد/ سوت قطار پس از ۱۹ سال در کردستان به صدا درآمدآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: راه‌آهن همدان_سنندج افتتاح شدکلان طرح راه‌آهن همدان_سنندج پس از۱۸ سال افتتاح شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: افتتاح راه‌آهن همدان - سنندج با حضور رئیس‌جمهوربه گزارش ایلنا از همدان، علیرضا قاسمی‌فرزاد با تشریح آخرین وضعیت راه‌آهن همدان، اظهار کرد: خط راه‌آهن تهران_همدان_سنندج ۴۰۲ کیلومتر است که ۲۵۱ کیلومتر آن از تهران تا همدان قبلاً بهره‌برداری شده و مورد استفاده قرار گرفته است و ۱۵۱ کیلومتر نیز که بخش دوم این مسیر از همدان تا سنندج است طی روزهای آینده در سفر رئیس‌جمهور به استان کردستان افتتاح و به...

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: ٣٠ درصد تکالیف سازمان برنامه در تخصیص‌ها محقق شد/ نرخ عوارضی در ترکیه ١١ برابر ایرانبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، خیرالله خادمی با اشاره به میزان حمل بار و مسافر از راه‌آهن همدان - سنندج که در چند روز دیگر به افتتاح می‌رسد، اظهار داشت: طبق برآوردها در سال اول بهره‌برداری ١.٨ میلیون تن بار و ۴۵٠ هزار نفر مسافر از این مسیر حمل می شود و در سال بیستم بهره‌برداری میزان حمل بار از این مسیر ٢.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه سفر رئیس ‌جمهور به سنندجرئیس پلیس راهور استان کردستان گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان، محدودیت‌های ترافیکی طی امروز و فردا در برخی از نقاط شهر سنندج اعمال می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ ارتش رژیم صهیونیستی مدعی ورود به سه کیلومتر از اراضی غزه شد!فیلم/ ارتش رژیم صهیونیستی مدعی ورود به سه کیلومتر از اراضی غزه شد!

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕