راه آهن همدان - سنندج در سه قطعه و توسط شرکت زیرساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور انجام شد که قطعه اول آن به طول 64.5 کیلومتر، قطعه دوم به طول 56 کیلومتر و قطعه سوم هم 29 کیلومتر است. این خط راه‌آهن برای نخستین بار استان کردستان را به شبکه ریلی کشور متصل کرده و قرار است که در فاز‌های بعدی تا مرز باشماق و خاک عراق و سوریه امتداد یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بهره‌برداری از 4 پروژه دیگر به طول 407 کیلومتر مسیر ریلی جدید برای امسال هدفگذاری شده که از میان آن‌ها، راه‌آهن بستان آباد به تبریز به بهره‌برداری رسید و به این ترتیب اتصال به مرکز استان آذربایجان شرقی ممکن شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور هدف این مسیر ریلی را تمرکز بر جابه‌جایی بار دانست و افزود: تلاش می‌کنیم کارخانجات هم با متصل شدن به این شبکه‌ ریلی بتوانند از امکانات استفاده کنند. تا کنون 3 هزار و 400 میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و ارزش روز آن 15 هزار میلیارد تومان است که یکی از کامل‌ترین مسیرهای ریلی با زیباترین ایستگاه راه‌آهن در سنندج به شمار می‌آید.

