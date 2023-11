استان کردستان، با بهره برداری رئیس جمهور از کلان طرح راه‌آهن همدان_سنندج به طول ۱۵۱ کیلومتر، به‌عنوان بیست و چهارمین استان به شبکه ریلی کشور متصل شد.

