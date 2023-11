این روزنامه افزوده است: واقعیت انکارناپذیری که مردم ایران در 44 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به اثبات رسانده‌اند اینست که مردمی وفادار، وطن‌ دوست، علاقمند به اسلام و ثابت‌قدم در عرصه‌های مختلف هستند. اگر نسبت به مشارکت سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ریزش‌هائی در دهه‌ها و سال‌های اخیر به وجود آمده نتیجه عدم وفاداری حکمرانان به وعده‌ها، پشت کردن به قانون و عمل نکردن به وظایف بوده است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: ناتو: اسرائیل در حملاتش باید به قانون بین‌المللی پایبند باشددبیرکل ناتو اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حملاتش به نوار غزه باید به قانون بین المللی پایبند باشد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: رهبر انقلاب: از جمله بی‌شرمی‌های غربی‌ها متهم‌کردن مبارزان فلسطینی به تروریسم استرهبر انقلاب: از جمله بی‌شرمی‌های غربی‌ها متهم‌کردن مبارزان فلسطینی به تروریسم است

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تازه‌ترین آمار انجمن روزنامه‌نگاران فلسطین از تعداد شهدای رسانهانجمن روزنامه‌نگاران فلسطین اعلام کرد که تعداد خبرنگاران و اصحاب رسانه که در پی حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر تا به امروز به شهادت رسیده‌اند، به ۳۸ تن رسیده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فایننشال تایمز: اسرائیل به دنبال سرنگون کردن حماس نیستیک نشریه انگلیسی نوشت،‌ رژیم صهیونیستی در یورش زمینی به نوار غزه به دنبال آنچه که این نشریه «اهدافی عملگرایانه‌تر به دور از بلندپروازی برای سرنگون کردن حماس» خواند، است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: هشدار آمریکا به تل‌آویو درباره ادامه خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختریوزیر دفاع آمریکا اعلام کرد، اقدامات خشونت‌بار نیروهای رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در کرانه باختری اگر کنترل نشود ممکن است به ضرر رژیم صهیونیستی تمام شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: افزایش آمار تلفات رژیم صهیونیستی به بالای ۱۵۰۰ نفر/ تعداد تلفات نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی به ۳۱۵ نفر رسید/ مناطق اشغالی زیر آتش نیروهای مقاومت/ چند حمله زمینی صهیونیست‌ها دفع شد + عکس و فیلمبر اساس جدید ترین آماری که از سوی صهیونیست ها اعلام شده است، آمار کشته شدگان این رژیم به بیش از ۱۵۰۰ نفر رسیده است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕