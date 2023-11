راه دور پرداخت مطالبات ۱۷ ساله بازنشستگان آی تی آی

محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور در سفر اخیر هیات دولت به استان فارس و بازدید کارخانه آی تی آی از تشکیل کنسرسیوم مشترک بین ۴ مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بانک ملی، شرکت آی‌تی‌ام‌سی و آسیاتک برای مالکیت این کارخانه خبر داد اما رئیس کانون بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز می‌گوید« تشکیل کنسرسیوم هنوز از دفتر ریاست جمهوری به استان ابلاغ نشده است.

هاشم شمشیری در گفت و گو با ایلنا با اشاره به صحبت‌های استاندار فارس که به آن‌ها وعده داده است که در سال جاری مطالبات بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز پرداخت خواهد شد؛ می‌افزاید: ایمانیه همواره عنوان می‌کند که در حال پیگیری ویژه مطالبات بازنشستگان شرکت آی تی آی است.

وی تصریح می‌کند: بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز همواره از رخ ندادن نتیجه ملموس برای پرداخت مطالبات خود گلایه مند هستند و بارها به آن‌ها تاکید شده است که مسئولان در حال پیگیری مطالبات هستند. رئیس کانون بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز با بیان اینکه موضوع پرداخت مطالبات بازنشستگان آی تی آی باید بعد از تشکیل کنسرسیوم انجام شود که این موضوع را از یکی از مسئولان اقتصادی استانداری پیگیری کرده‌ایم، ادامه می‌دهد: هیچ حرکت مثبتی از طرف کنسرسیوم رخ نداده است و تشکیل کنسرسیوم هنوز از دفتر ریاست جمهوری به استان ابلاغ نشده است.

وی خاطرنشان می‌کند: استاندار به سازمان صمت فارس دستور داده که موضوع را به صورت ویژه پیگیری کند و مقرر شد تا ریز مطالبات‌مان را تحویل معاونت سازمان صمت فارس دهیم. شمشیری در ادامه با اشاره به اینکه بازنشستگان آی تی آی همواره مجبورند به آینده امیدوار باشند، می‌گوید: اگر تفاهم‌نامه‌ای با تشکیل کنسرسیوم انجام شود و طرف‌ها به این بخش پایبند باشند می‌توان به آینده امیدوار بود اما بازنشستگان هنوز هیچ تفاهم‌نامه‌ای را مبنی بر تشکیل کنسرسیوم ندیده‌اند.

