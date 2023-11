این روزنامه افزوده است: واقعیت انکارناپذیری که مردم ایران در 44 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به اثبات رسانده‌اند اینست که مردمی وفادار، وطن‌ دوست، علاقمند به اسلام و ثابت‌قدم در عرصه‌های مختلف هستند. اگر نسبت به مشارکت سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ریزش‌هائی در دهه‌ها و سال‌های اخیر به وجود آمده نتیجه عدم وفاداری حکمرانان به وعده‌ها، پشت کردن به قانون و عمل نکردن به وظایف بوده است.

ETEMADONLINE: راه حفاظت از نظام بازگشت به قانون است؛ اگر سران رژیم پهلوی هم به قانون عمل می‌کردند انقلاب نمی‌شدروزنامه جمهوری اسلامی راه حفاظت از نظام جمهوری اسلامی را بازگشت به قانون اساسی دانسته است. به گزارش جمهوری اسلامی، با تمام وجود معتقدیم بازگشت به قانون اساسی و عمل کردن به قوانین جاری کشور می‌تواند به حفاظت از نظام جمهوری اسلامی منجر شود و این بهترین راه برای حمایت از این نظام است.

ISNA_FARSI: رییس سازمان حفاظت محیط زیست وارد زاهدان شدسرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست جهت بازدید میدانی از شرایط زیست محیطی استان به سیستان و بلوچستان سفر کرد.

ISNA_FARSI: کشف سلاح و فشنگ جنگی از شکارچیان در همدانرئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان از کشف و ضبط یک قبضه سلاح جنگی سیمینوف مسلح، به همراه هفت عدد فشنگ جنگی در منطقه حفاظت شده شراء خبر داد.

ISNA_FARSI: حضور هیئت منصفه جلوه‌ای از دادرسی مردمی استرئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی جلوه‌ای از دادرسی مردمی و اجتماعی در نظام قضایی کشور است.

ISNA_FARSI: مردم ورزش دوست آمل از افتخارآفرینان بازی‌های پارآسیایی استقبال کردندمردم ورزش دوست شهرستان آمل از دو ورزشکار آملی اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی هانگژو در بازگشت به زادگاهشان به گرمی استقبال کردند.

ISNA_FARSI: پاکسازی گیاه مهاجم سنبل آبی در تالاب بین المللی انزلی توسط محیط‌بانانمدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان از پاکسازی گیاه مهاجم سنبل آبی، از تالاب انزلی توسط ۳۰ نفر از محیط‌بانان پر تلاش یگان حفاظت محیط زیست استان خبر داد.

