راهکار تایلند در رونق گردشگری

بر اساس آخرین داده‌های دولتی این کشور، از ژانویه تا ۲۹ اکتبر، ۲۲ میلیون بازدیدکننده به تایلند رفتند که ۹۲۷.۵ میلیارد بات (۳۵ میلیارد دلار سنگاپور) درآمد داشته است. نتایج بررسی نشان داد، افراد از هند و تایوان می‌توانند به مدت ۳۰ روز وارد تایلند شوند. هند با حدود ۱.۲ میلیون گردشگر پس از مالزی، چین و کره جنوبی، چهارمین بازار بزرگ منبع گردشگری تایلند بوده است.

گردشگری ورودی از هند نشانه‌هایی از رشد را نشان داد زیرا خطوط هوایی و زنجیره‌های هتلداری بیشتری آن بازار را هدف قرار دادند. تایلند در سال جاری حدود ۲۸ میلیون نفر را هدف قرار داده و دولت امیدوار است بخش سفر بتواند ادامه صادرات ضعیف که موجب رشد اقتصادی محدود شده است را جبران کند.

