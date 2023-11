راهپیمایی و طرفداری از فلسطین در بازی آنلاین روبلاکس/ ویدئو

بازی روبلاکس یک پلتفرم چندنواختی آنلاین است که به کاربران امکان می‌دهد با استفاده از ابزارهای ساده و سرگرم‌کننده، بازی‌ها، تجربیات و جهان‌های خود را بسازند و با دیگران به اشتراک بگذارند. در بازی روبلاکس، کاربران می‌توانند از نقشه‌ها و ابزارهای مختلف استفاده کنند و به دلخواه خود بازی‌ها و تجربیات مختلفی را بسازند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: فیلم/ راهپیمایی دانش‌آموزان جنین در حمایت از غزه و مقاومتدانش‌آموزان در اردوگاه جنین در حمایت از مردم غزه و مقاومت فلسطین راهپیمایی کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: ویدئو دیگری از مقاومت و ایستادگی در برابر مدافعان حجاب اجباری در ایرانویدئو دیگری از مقاومت و ایستادگی در برابر مدافعان حجاب اجباری در ایران

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: ارزیابی کیانوش رزاقی از جرم‌انگاری طرفداری از اسرائیل در فضای مجازی توسط جمهوری اسلامیارزیابی کیانوش رزاقی از جرم‌انگاری طرفداری از اسرائیل در فضای مجازی توسط جمهوری اسلامی

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: «نظم نوین جهانی با نسل آرمانی»؛ شعار راهپیمایی۱۳ آبان/ قالیباف؛ سخنرانی راهپیمایی تهرانراهپیمایی ۱۳ آبان روز شنبه هفته آینده در تهران از ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تجمع مسلمانان گرجستان در اعتراض به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزهمسلمانان گرجستان امروز در اعتراض به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غزه تجمع و راهپیمایی کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نشست تحلیلی «فلسطین از گذشته تا آینده»نشست بررسی تحولات فلسطین با عنوان «فلسطین از گذشته تا آینده» از سوی خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا در اصفهان برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕