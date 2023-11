رئیس جمهور افزود: کردستان سرزمین مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان است؛ کردستان از مردمانی محترم، فرهنگی، باصفا، مقاوم و مردمانی دارای سنت‌های بسیار ارزشمند منطقه ای و بومی و برخوردار از باورهای الهی برخوردار است. مردم کردستان همواره پشتوانه ای برای انقلاب شکوهمند اسلامی بوده و خدمت برای این مردم برای دولت و مسئولان مایه فخر و باید برای رفاه و آسایش این مردم خدمت کنند.

رئیس جمهور با اشاره به افتتاح راه‌آهن همدان ـ سنندج تصریح کرد: این خط ریلی 151 کیلومتر مسیری است که ساخته شده و شبانه روز تلاش شده برای آن و این ایستگاه 50 هکتار زیرساخت راه آهن نیز ساخته شده تا به خطوط ریلی کشور متصل شود. کاری که امروز انجام شده باید تکمیل شود و تکمیل آن ادامه این ریل خطی از سنندج به باشماق است و طراحی و برنامه ریزی آن باید انجام شود. امروز همزمان با افتتاح این خط ریلی کار طراحی خط ریلی سنندج به مرز باشماق آغاز می شود تا امکان ترانزیت ریلی در این منطقه فراهم شود.

رئیسی با بیان اینکه مسیر ریلی همدان ـ سنندج نزدیک به 151 کیلومتر (با احتساب خطوط ایستگاهی 177 کیلومتر)، با پیش‌بینی هفت ایستگاه در طول مسیر است که از ایستگاه راه‌آهن همدان آغاز می‌شود و پس از عبور از حوالی شهرهای بهار، لاله‌جین و قروه به ایستگاه سنندج می‌رسد، ادامه داد: با توجه به ویژگی‌های خاص صنعت ریلی، بهره‌برداری از این طرح ضمن ایجاد اشتغال مستقیم، باعث تسهیل جابه‌جایی مسافر و بار از غرب به مرکز کشور، کاهش هزینه حمل بار، رونق گردشگری و در نتیجه افزایش فرصت‌های شغلی در استان خواهد شد.

