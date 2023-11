» خبر انحلال پارلمان یک روز پس از آن اعلام شد که اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا از بلگراد بازدید کرد و گفت که اگر صربستان و کوزوو می‌خواهند به این اتحادیه بپیوندند، باید تلاش‌های خود را برای عادی‌سازی روابط به‌ویژه پس از خشونت‌های اخیر افزایش دهند. علاوه بر عادی سازی روابط با کوزوو، صربستان باید موضع خود در قبال روسیه را نیز روشن کند و به جمع کشورهای غربی بپیوندد که روسیه را به دلیل حمله‌اش به اوکراین تحریم کرده‌اند.

