رئیس جمهور انتصاب دهقان به ریاست بنیاد مستضعفان را تبریک گفت

انتصاب جنابعالی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سمت «رئیس بنیاد مستضعفان» را که بیانگر تعهد و تجارب ارزشمندتان در عرصه‌های مختلف خدمتگزاری است، صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم. امیدوارم در پرتو توجهات الهی و با درایت و تلاش موثر، در این بنیاد نیز منشأ آثار خیر و برکت برای مردم شریف ایران اسلامی به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه و مناطق محروم باشید. با آرزوی سعادت و سلامت، توفیقات روزافزونتان را در انجام وظایف محوله و خدمتگزاری بیشتر به میهن اسلامی، از درگاه خداوند بزرگ مسئله دارم.

