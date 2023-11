رئیس قوه قضاییه در مورد بازداشت پسران معاون اول دستگاه قضا صحبت کرد/ ویدیو

بازپرس، قاضی و ضابط هم نمی‌ترسند. کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟ برخورد با فساد اثبات‌شده مسئولان، افتخار جمهوری اسلامی است.دانلود قسمت ۵ سریال مرداب ( مرداب قسمت ۵ پنجم ) حجم رایگانیمن رسما وارد جنگ با اسرائیل شد/ یمن: عملیات گسترده‌ای در اسرائیل انجام دادیمحمله حماس خاورمیانه را دگرگون کرد

ISNA_FARSI: حجت‌الاسلام اژه‌ای وارد کرمان شدرئیس قوه قضائیه در بیست‌وششمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، دقایقی قبل (۱۰ آبان ماه) در رأس هیئت عالی قضایی وارد فرودگاه کرمان شد.

ISNA_FARSI: محسنی‌اژه‌ای به کرمان سفر می‌کندرئیس قوه قضاییه در رأس هیئت عالی قضایی به استان کرمان سفر می‌کند.

ISNA_FARSI: توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی بین خانواده زندانیان نیازمند/بازدید از بخش‌های مختلف زندان کرمانهمزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان، معاون اول قوه قضائیه از بخش‌های مختلف زندان کرمان بازدید کرد.

MASHREGHNEWS: درویش: گاهی کاری از دستم برنمی‌آید/ لوکادیا دوست دارد برگرددمدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد مسائل مهم و روز این باشگاه به صورت تفصیلی صحبت کرد.

ILNANEWS: زاهدی: گلزنی در لیگ برتر سخت‌تر شده است(ویدیو)زاهدی در مورد سطح کیفی تیم‌های لیگ برتر صحبت کرد.

