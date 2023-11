رئیس قوه قضائیه به مقام شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد

رئیس دستگاه قضا در ادامه، با تعدادی از زائران گلزار شهدای کرمان به گفت‌وگوی چهره به چهره پرداخت و مطالب و درخواست‌های آنها را استماع کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، وی در پایان حضور یک ساعته خود در گلزار شهدای کرمان، نماز مغرب و عشا را در این مکان و به همراه دیگر زائران و دانش‌آموزان گلزار شهدای کرمان اقامه کرد.

ISNA_FARSI: حضور رئیس سازمان زندان‌های کشور در گلزار شهدای کرمانرئیس سازمان زندان‌های کشور امروز ۹ آبان ماه با حضور در گلزار شهدای بین‌المللی کرمان، ضمن زیارت مرقد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، به مقام والای شهدا ادای احترام کرد.

ISNA_FARSI: ادای احترام معاون اول قوه قضائیه به مقام شهید حاج قاسم سلیمانیمعاون اول قوه قضائیه با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ سیدالشهدای مقاومت ادای احترام کرد.

ISNA_FARSI: آزادی کامل قدس توسط جبهه مقاومت با تأسی از سیره شهید سلیمانیدر پی سفر رئیس قوه قضائیه و هیأت عالی قضایی به استان کرمان؛ رئیس دیوان عالی کشور با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهیدان به ویژه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد.

TASNIMNEWS_FA: ادای احترام رئیس قوه قضائیه به ‌مقام شامخ حاج قاسم/ اژه‌ای: مقدمات آزادی ‌۲۴۳ ‌زندانی‌ فراهم شد‌آخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

ISNA_FARSI: توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی بین خانواده زندانیان نیازمند/بازدید از بخش‌های مختلف زندان کرمانهمزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان، معاون اول قوه قضائیه از بخش‌های مختلف زندان کرمان بازدید کرد.

ILNANEWS: حضور معاون اول قوه قضاییه بر مزار شهید سلیمانیبه گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدمصدق امروز صبح (چهارشنبه ۱۰ آبان )در سفر به کرمان با حضور در گلزار شهدای کرمان و ادای احترام به مقام شهدای والامقام، با اهدا گل بر سر مزار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حضور یافت و به مقام شامخ سیدالشهدای جهان مقاومت ادای احترام نمود.

