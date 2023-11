وی در گفت‌وگو با شبکه خبری اسکای گفت که تاکنون سه هزار و ۵۰۰ کودک بر اثر بمباران‌ها در غزه کشته و ۶ هزار و ۳۰۰ کودک مجروح شده‌اند. این فعال مدنی با بیان اینکه هر ۱۰ دقیقه یک کودک فلسطینی شهید می‌شود افزود: با این آمار شاید بتوان عمق فاجعه را درک کرد.

او تداوم کشتار فلسطینیان در غزه را هولناک توصیف و تاکید کرد که جنایات رژیم صهیونیستی مرزهای قوانین بین‌الملل را جابه‌جا کرده است «به گونه‌ای که کشتن ۱۲۰ غیرنظامی فلسطینی در ازای یک فرمانده حماس امری پذیرفته تلقی شود.»گفتنی است که پویش همبستگی با فلسطین یکی از نهادهای فعال در سازمان‌دهی تظاهرات ضد صهیونیستی در انگلیس بشمار می‌رود.

شنبه گذشته طبق آمارها افزون بر ۵۰۰ هزار نفر از حامیان فلسطین در خیابان‌های لندن سرازیر شده و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند. شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی شعارهایی را در حمایت از آتش‌بس فوری در غزه، ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه و آزادی کامل فلسطین سردادند.

دولت انگلیس با چشم‌پوشی از جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه، مخالف برقراری آتش‌بس در این منطقه است و چنین طرحی را به نفع گروه‌های مقاومت فلسطینی می‌داند. مقام‌های لندن همسو با کاخ سفید و اتحادیه اروپا از طرح توقف موقت درگیری‌ها در غزه برای خروج اتباع خارجی و انتقال اقلام بشردوستانه حمایت می‌کند.

جنایات رژیم صهیونیستی و قتل عام کودکان و زنان غزه همچنان ادامه دارد و از یک سو افکار عمومی جهان از دولت های خود می‌خواهند که برای پایان بخشیدن به کشتار دسته جمعی انسان‌ها و نسل‌کشی و پاکسازی نژادی اقدام کنند و از سوی دیگر کودکان و زنان غزه از کمک سازمان‌ها و نهادها جهانی ناامید هستند.

