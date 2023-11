رئیس قوه قضائیه: کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟

رئیس قوه قضائیه گفت: تفاهم‌نامه‌ای بین قوه قضاییه و بنیاد شهید در راستای رسیدگی به امور هرچه مطلوب‌تر جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا منعقد شده است لذا در همین راستا به رئیس کل دادگستری استان کرمان دستور می‌دهم که عملیاتی‌سازی مفاد این تفاهم‌نامه را با جدیت در استان کرمان پیگیری کند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: کدام مسئول فسادش ثابت شد و نظام با آن برخورد نکرد؟! پسر و دختر مقامی که مسئولیت‌های مختلفی داشت از رئیس جمهور تا رییس مجمع تشخیص مصلحت که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود به دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند یا اینکه دو فرزند معاون اول قوه قضاییه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آن‌ها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند؛ بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم.

رئیس عدلیه بیان داشت: چنانچه جایی سراغ دارید که دیوان عدالت اداری بر خلاف قانون عمل کرده، آن را اعلام کنید تا پیگیری کنیم، اما توقع نداشته باشید که دیوان، بر خلاف قانون عمل کند. نماینده خانواده شهدا و ایثارگران نیز در این جلسه خواستار تعریف ضمانت اجرایی دقیق برای قانون جامع ایثارگران در نتیجه تعامل و هم افزایی قوای قضاییه و مقننه شد.

نماینده کشاورزان استان کرمان نیز ضمن قدردانی از عملکرد استانداری و دستگاه قضایی کرمان در زمینه جلوگیری از پلمپ شدن تعداد قابل توجهی از چاه‌های آب، بزرگترین معضل جامعه کشاورزی این استان را مقوله برگشت ارز دانست و خواستار مساعدت دستگاه قضایی برای حل این مشکل شد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: کدام مسئول فسادش ثابت شد و نظام با آن برخورد نکرد؟به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کرمان اظهار کرد: امروز که شاهد جنایت‌های سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم غزه هستیم مشاهده می‌کنیم که روح حاج قاسم در رزمندگان جریان مقاومت، متبلور است.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: واکنش محسنی اژه‌ای به دستگیری فرزندان معاون اول؛ کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟محسنی اژه‌ای در دیدار با اقشار مختلف مردم استان کرمان گفت: درباره فرزندان معاون اول قوه قضاییه گزارش دادند که خلاف‌هایی مرتکب شده بودند، ما هیچ ابایی نداریم و آنجا که ثابت بشود می‌گوییم بگیرید و بازداشت کنید. به گزارش میزان، او افزود: پدرش هم مانع نیست تسلیم است. بازپرس، قاضی و ضابط هم نمی‌ترسند.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: محسنی اژه‌ای: فساد کدام مدیر ثابت شده و با او برخورد نشده است؟رئیس قوه قضائیه گفت: کدام مدیری فسادش ثابت شده و با او برخورد نشده است؟ فرزندان معاون اول قوه قضاییه خلاف کردند و برخورد شد. این مقابله با فساد جزء افتخارات نظام است و هیچ ابایی در برخورد نداریم و هیچ تبعیضی نداریم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی بین خانواده زندانیان نیازمند/بازدید از بخش‌های مختلف زندان کرمانهمزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان، معاون اول قوه قضائیه از بخش‌های مختلف زندان کرمان بازدید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رییس دستگاه قضایی پای درد دل فعالان اقتصادی استان کرمانرئیس قوه قضائیه در سفر به استان کرمان، در نشست مشترک با نمایندگان صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی این استان شرکت کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رییس دستگاه قضایی پای درد دل فعالان اقتصادی استان کرمان نشسترئیس قوه قضائیه در سفر به استان کرمان، در نشست مشترک با نمایندگان صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی این استان شرکت کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕