وی در مورد احتمال تغییر فصل جام جهانی 2034 و برگزاری این مسابقات در فصل زمستان - همانند اتفاقی که در جام جهانی 2022 افتاد - گفت: ما آماده همه احتمالات هستیم. فناوری‌های زیادی هستند که برای سرمایش ورزشگاه‌ها به ما کمک می‌کنند و مردم بسیاری از شهرهای عربستان، در فصل تابستان از هوای بسیار دلپذیری برخوردارند. عربستان آمادگی میزبانی از جام جهانی را در همه شرایط ممکن دارد؛ چه تابستان یا زمستان.

المسحل درباره آینده فوتبال عربستان خاطرنشان کرد: برای اینکه تیم ملی عربستان تا سال 20234 در میان 20 تیم نخست رده‌بندی تیم‌های ملی جهانی قرار بگیرد، استراتژی تیم ملی را تدوین کرده‌ایم و بر مبنای همین فرایند کار می‌کنیم. سال‌ها پیش ما در جایگاه 70 جهان بودیم و حالا رتبه 50 دنیا را در اختیار داریم.

