رئیس‌جمهور در بدو ورود به فرودگاه سنندج، مورد استقبال نماینده ولی‌فقیه، استاندار و دیگر مسئولان استانی قرار گرفت. دیدار مردمی رئیس‌جمهور برابر برنامه‌ریزی‌ها، ساعت 9 صبح امروز پنج‌شنبه 11 آبان ماه در میدان آزادی سنندج خواهد بود.

همچنین بهره‌برداری از پروژه راه‌آهن همدان-سنندج، فرودگاه سقز، سالن ورزشی 1200 نفری بانه، افتتاح سد چراغ ویس سقز و امیرآباد رمشت کامیاران، تصفیه‌خانه دیواندره و تبدیل 2700 هکتار از اراضی سد پایاب گاران مریوان از جمله برنامه‌های رئیس‌جمهور در کردستان است.

دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، نخبگان، فعالان سیاسی و فرهنگی و شرکت در شورای توسعه و اداری استان از دیگر برنامه‌های حضور دو روزه رئیس‌جمهور در کردستان است. به گفته استاندار کردستان، 14 هزار میلیار تومان مصوبه برای سفر دوم ریاست جمهوری به کردستان پیش‌بینی شده است.

