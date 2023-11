رئیسی امروز وارد استان کردستان شد

شرکت در نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان و تشریح دستاوردها و نتایج سفر در نشست خبری بخش پایانی سفر رئیس جمهور به استان کردستان خواهد بود.

اگر کمک آمریکا نباشد، رژیم صهیونیستی ظرف چند روز فلج می‌شود/ مردم غزه با صبر خود، وجدان بشری را به حرکت درآوردند آقایان حتی حاضر نشدند به شورای وحدت برای حضور در جمع خودشان اطلاع بدهند/ افرادی که می‌گویند سهم‌خواهی نباشد، خودشان بیشترین سهم‌خواهی را دارندوضعیت رییس جبهه اصلاحات در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در حال بررسی است/ حزبی که دعوت به تحریم انتخابات کند، فلسفه وجودی خود را نقض کرده استدستاورد طرح رسول (ص) افزایش توان عملیاتی در حوزه درگیری است/ پهپاد کرار می‌تواند مثل شبح بر دشمن نازل و آن را ساقط کنددر صورت تجاوز رژیم صهیونیستی، قاطعانه پاسخ...

امیدواریم چین و روسیه به آتش‌بس فوری در غزه کمک کنند/ دیدار نمایندگان کمیسیون امنیت ملی با رهبران حماس در سفرهای اخیرآقای رییس‌جمهور! قدرت مردم را در مقابل برخی از ساختارهای زنگ زده قرار دهیدصهیونیست‌ها در غزه در حال نسل‌کشی آشکار هستند/ راه توقف جنایات، بسیج جهان اسلام و جهاد مسلحانه علیه اشغالگران قدس است

ISNA_FARSI: رئیسی وارد استان کردستان شدرئیس جمهور در هشتمین مقصد از دور دوم سفرهای استانی و به‌منظور انجام سفری دو روزه وارد استان کردستان شد.

ISNA_FARSI: پنجمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج قم آغاز شدپنجمین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال استان قم صبح امروز با حضور تیم‌های شرکت‌کننده، آغاز شد.

ISNA_FARSI: آیین تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران برگزار شدمراسم تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران امروز با حضور مقامات قضایی برگزار شد.

ISNA_FARSI: اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه سفر رئیس ‌جمهور به سنندجرئیس پلیس راهور استان کردستان گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان، محدودیت‌های ترافیکی طی امروز و فردا در برخی از نقاط شهر سنندج اعمال می‌شود.

ISNA_FARSI: افزایش شدت بارندگی در زنجان طی ساعات آیندهمدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: فعالیت سامانه بارشی که از روز چهارشنبه وارد استان شده است از بعدازظهر امروز تا صبح روز جمعه شدت می‌گیرد.

ISNA_FARSI: ورود سامانه بارشی به زنجانمدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: از اواخر وقت امروز سامانه بارشی وارد استان می شود که فعالیت خود را با بارش های پراکنده در مناطق مختلف ادامه خواهد داد.

