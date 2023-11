رئیسی به فتاح و دهقان تبریک گفت

آقایان حتی حاضر نشدند به شورای وحدت برای حضور در جمع خودشان اطلاع بدهند/ افرادی که می‌گویند سهم‌خواهی نباشد، خودشان بیشترین سهم‌خواهی را دارنداگر کمک آمریکا نباشد، رژیم صهیونیستی ظرف چند روز فلج می‌شود/ مردم غزه با صبر خود، وجدان بشری را به حرکت درآوردند

وضعیت رییس جبهه اصلاحات در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در حال بررسی است/ حزبی که دعوت به تحریم انتخابات کند، فلسفه وجودی خود را نقض کرده استامیدواریم چین و روسیه به آتش‌بس فوری در غزه کمک کنند/ دیدار نمایندگان کمیسیون امنیت ملی با رهبران حماس در سفرهای اخیرطرح پیشنهاد تشکیل ارتش اسلامی و به عهده گرفتن امنیت منطقه

دستاورد طرح رسول (ص) افزایش توان عملیاتی در حوزه درگیری است/ پهپاد کرار می‌تواند مثل شبح بر دشمن نازل و آن را ساقط کندصهیونیست‌ها در غزه در حال نسل‌کشی آشکار هستند/ راه توقف جنایات، بسیج جهان اسلام و جهاد مسلحانه علیه اشغالگران قدس است

ISNA_FARSI: تبریک سرلشکر باقری به دهقان و فتاحرئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام های جداگانه به حسین دهقان وپرویز فتاح انتصاب آنها به «ریاست بنیاد مستضعفان» و« رئیس ستاد اجرایی فرمان امام » انتصاب آنها را تبریک گفت.

IRANINTL: واکنش‌ها به خبر انتصاب پرویز فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امامانتشار خبر انتصاب پرویز فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام و حسین دهقان به ریاست بنیاد مستضعفان واکنش‌هایی را به دنبال داشت.

