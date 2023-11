رئیسی وارد استان کردستان شد

رئیس‌جمهور در این سفر علاوه بر پیگیری مصوبات دور اول سفر به استان و دیدارهای مردمی، چندین طرح بزرگ استانی از جمله کلان پروژه خط‌آهن سنندج–همدان، فرودگاه سقز و طرح‌های آب‌رسانی استان را افتتاح خواهد کرد.

شرکت در نشست برنامه‌ریزی و توسعه استان و تشریح دستاوردها و نتایج سفر در نشست خبری بخش پایانی سفر رئیس جمهور به استان کردستان خواهد بود.

MASHREGHNEWS: برکات سفرهای حجت‌الاسلام رئیسی مرز شیعه و سنی نداردمشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با اشاره به سفر رئیسی به استان کردستان گفت: برکات این سفرها هم برای شیعیان است و هم برای اهل سنت.

ISNA_FARSI: افتتاح راه‌آهن همدان - سنندج با حضور رئیس جمهوراستاندار همدان از افتتاح راه‌آهن همدان - سنندج طی روزهای آینده خبرداد و گفت: راه‌آهن همدان-سنندج طی روزهای آینده در سفر رئیس جمهور به استان کردستان افتتاح خواهد شد.

MASHREGHNEWS: رئیس قوه قضاییه در بیست‌وششمین سفر استانی خود وارد استان کرمان شدکرمان- حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در بیست‌وششمین سفر استانی خود در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی وارد استان کرمان شد.

ISNA_FARSI: جشنواره ورزش‌های همگانی دانشجویان استان مرکزی برگزار شدجشنواره ورزش‌های همگانی دانشجویان استان مرکزی به میزبانی دانشگاه پیام نور استان برگزار شد.

ISNA_FARSI: رئیسی به کردستان می‌رودمعاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: رئیس‌جمهور پایان هفته جاری مهمان مردم استان کردستان خواهد بود.

ILNANEWS: ٣٠٠ همت پروژه نیمه تمام زیرساختی داریم/ استان کردستان به شبکه ریلی وصل شدبه گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در نشست خبری امروز درباره افتتاح راه‌آهن همدان-سنندج و اتصال بیست و سومین مرکز کشور به شبکه ریلی اظهارداشت: در حال حاضر ١۴ هزار کیلومتر خط ریلی در کشورمان داریم و برای ساخت ٣٣٠٠ کیلومتر خط آهن برنامه در دست داریم که مطالعات انجام شده‌ است.

