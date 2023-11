رئیس جمهور وارد سنندج شد

حضور در مراسم بهره برداری از راه آهن سنندج - همدان، افتتاح فرودگاه سقز، دیدار مردمی در سنندج، دیدار مردمی در بانه، دیدار با روحانیون، فعالان اقتصادی و نشست خبری از جمله برنامه های دکتر رئیسی در سفر به کردستان است.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی ۱۷ تیرماه سال ۱۴۰۱ دور نخست سفر خود به استان کردستان را انجام داد. رییس جمهور پاییز سال گذشته نیز در سفری یک روزه برای افتتاح پروژه انتقال آب سد آزاد به سنندج به این شهر سفر کرد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: رئیسی وارد استان کردستان شدرئیس جمهور در هشتمین مقصد از دور دوم سفرهای استانی و به‌منظور انجام سفری دو روزه وارد استان کردستان شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه سفر رئیس ‌جمهور به سنندجرئیس پلیس راهور استان کردستان گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان، محدودیت‌های ترافیکی طی امروز و فردا در برخی از نقاط شهر سنندج اعمال می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: رئیس جمهور وارد کردستان شد + برنامه‌هاآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ویدئو / رئیس جمهور وارد استان کردستان شدسید ابراهیم رئیسی که دقایقی پیش به منظور انجام سفری دو روزه وارد استان کردستان شد، در فرودگاه سنندج با ابراز خرسندی از حضور در این استان به عنوان استان فرهنگ،‌ هنر،‌صفا، وفاداری به انقلاب اسلامی، پایمردی و مقاومت گفت: ادای احترام می‌کنم به بزرگانی که امنیت کردستان را حفظ کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ویدیو/ رئیس جمهور وارد استان کردستان شدسید ابراهیم رئیسی که دقایقی پیش به منظور انجام سفری دو روزه وارد استان کردستان شد، در فرودگاه سنندج با ابراز خرسندی از حضور در این استان به عنوان استان فرهنگ،‌ هنر،‌صفا، وفاداری به انقلاب اسلامی، پایمردی و مقاومت گفت: ادای احترام می‌کنم به بزرگانی که امنیت کردستان را حفظ کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توانگر: شورای رقابت اسامی شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده تلفن همراه را منتشر کندرئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت خواستار انتشار اسامی شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده تلفن همراه برای جلوگیری از نابسامانی بازار و رانت‌های احتمالی شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕