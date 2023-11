حجم مواد منفجره‌ای که اسرائیل در غزه بکار برده، بزرگ‌تر از حجم بمب اتمی آمریکا در هیروشیما استافشاگری یک مقام ارشد نظامی؛ فرماندهان سنتکام و نظامیان آمریکایی در قرارگاه زیرزمینی تل‌آویو در…تالار مراسم جنجالی پلمب شد؛ پس از تعلیق فعالیت خانم دکتر و سه‌ تن از…واکنش تند ایران به سخنان نفرت‌انگیز نماینده اسرائیل در سازمان ملل…سه میلیون ایرانی آماده رزم با اسرائیل + عکستصویری خبرساز از دو وزیر مهم رئیسی؛ اوجی و وحیدی به چه چیزی در…ببینید| شبکه افق صداوسیما هم تیتر «زن، غزه، آزادی»‌ روزنامه...

VOA FARSI صدای آمریکا: شکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارندشکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارند

MASHREGHNEWS: فیلم/ امیرعبداللهیان: با ادامه جنگ در غزه، مقاومت اقدامات غافلگیرانه دیگری انجام خواهد داددر صورت عدم توقف فوری جنگ، مسئولیت خارج شدن شرایط منطقه از کنترل همه طرف‌ها و گسترش دامنه و ابعاد جنگ متوجه آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل است.

ALARABIYA_FA: حمله موشکی مجدد به پایگاه «عین الاسد» محل استقرار نیروهای آمریکایی در غرب عراقهمزمان با جنگ اسرائیل و حماس و محاصره شدن نوار غزه، به‌رغم هشدارها و تهدیدهای آمریکا نسبت به هر گونه تشدید تنش‌ و گسترش دادن جنگ در منطقه، ادامه حملات گروه

ISNA_FARSI: گروه عربی در سازمان ملل: تداوم جنگ غزه هشداری برای گسترش آن استگروه عربی در سازمان ملل هشدار داد، تداوم جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه هشداری نسبت به خطر گسترش آن در منطقه است.

ILNANEWS: نتانیاهو: جنگ غزه وارد مرحله سوم شدبه گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل‌ ورود جنگ غزه به مرحله سوم و گسترش تهاجم زمینی به این منطقه را اعلام کرد.

ILNANEWS: هشدار گروه عرب سازمان ملل نسبت به خطر گسترش جنگبه گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، گروه عرب سازمان ملل هشدار داد که ادامه جنگ اسرائیل علیه غزه خطر گسترش آن در منطقه را به همراه دارد. «محمود ضیف الله الحمود»، نماینده دائم اردن در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت هشدار داد: «ادامه جنگ شدید اسرائیل علیه غزه و بحران انسانی ناشی از آن ناگزیر خطر گسترش جنگ در منطقه را به همراه دارد».

