دیپلماسی اروپایی در حیاط خلوت روسیه؛ ماکرون در سفر به قزاقستان و ازبکستان به دنبال چیست؟

در همین رابطه، امانوئل ماکرون «اهمیت زیاد» توسعه «کریدور میانی از دریای خزر» را به منظور «اتصال اروپا و آسیای مرکزی» را یادآور شد. وزیران خارجه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هفته گذشته (۲۳ اکتبر) برای اولین بار با وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دیدار کردند. در ۳۰ سپتامبر نیز اولاف شولتس، صدراعظم آلمان میزبان آن‌ها در برلین بود.

ISNA_FARSI: سفر هیات کنسولی ایران به روسیهعلیرضا محمودی، مدیر کل کنسولی وزارت خارجه در رأس هیاتی به منظور شرکت در هشتمین کمیسیون مشترک کنسولی ایران و روسیه به مسکو سفر کرده است.

ISNA_FARSI: نامه رئیس مجلس درباره غزه به رئیس دومای روسیه تحویل داده شددر ادامه سفر هیاتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به روسیه، نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تحولات غزه به رئیس دومای روسیه تحویل داده شد.

ISNA_FARSI: تاکید اردن بر پرهیز از سفر غیرضروری اتباع خود به لبنانوزارت خارجه اردن با توجه به شرایط استثنائی منطقه و به منظور حفظ جان اتباع خود در خارج، از آنها خواست تنها در شرایط اضطراری به لبنان سفر کنند.

ISNA_FARSI: تلسکوپ فضایی «جیمز وب» یک خرچنگ شکار کردتلسکوپ فضایی قدرتمند جیمز وب در حالی که به سحابی خرچنگ نگاهی انداخته و به دنبال سرنخ‌هایی در مورد نحوه شکل‌گیری آن می‌گشت، منظره‌ای آسمانی برای ما فراهم کرد.

ALARABIYA_FA: هشدار روسیه درباره احتمال «برخورد فاجعه‌آمیز» ابرقدرت‌های اتمیسرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه که برای شرکت در مجمع امنیتی شیانگشان به چین سفر کرده است، در جریان سخنرانی خود در این کنفرانس درباره احتمال «برخورد فاجعه‌آمیز

MASHREGHNEWS: برکات سفرهای حجت‌الاسلام رئیسی مرز شیعه و سنی نداردمشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با اشاره به سفر رئیسی به استان کردستان گفت: برکات این سفرها هم برای شیعیان است و هم برای اهل سنت.

