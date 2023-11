در این دیدار که شامگاه چهارشنبه 10 آبان در ساختمان وزارت خارجه آمریکا در واشینگتن انجام شد، دو مقام ارشد درباره گسترش روابط استراتژیک سعودی و آمریکا نیز بحث و تبادل نظر کردند.دو وزیر همچنین راه‌های همکاری دوجانبه با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند.پیش از این، وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» چهارشنبه اعلام کرد که وزرای دفاع ایالات متحده و سعودی به‌منظور جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه همکاری می‌کنند.

بنا به اعلام پنتاگون، «لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا بر نقش محوری سعودی در حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرد». وزارت دفاع آمریکا همچنین تاکید کرد که وزرای دفاع آمریکا و سعودی در راستای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه، بر تقویت یکپارچگی نظامی با سعودی جهت مقابله با تهدیدات در منطقه توافق کردند.

از زمان حمله غافلگیرکننده گروه حماس در هفتم اکتبر به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی اطراف غزه، تنش‌ها در منطقه به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. پس از این که حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران در عراق، سوریه و یمن از احتمال مداخله در جنگ غزه خبر دادند، مصر نسبت به گسترش جنگ در منطقه و خارج‌شدن شرایط از کنترل هشدار داد.

رهبر سیاسی جنبش «حماس»: برای مذاکرات سیاسی جهت تحقق راه‌حل دو کشوری و تشکیل کشور با حاکمیت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس آمادگی داریمدر تازه‌ترین آمارها وزارت بهداشت فلسطین در گزارشی به «العربیه»، تعداد قربانیان جنگ در نوار غزه را 8796 کشته از جمله آنها 3648 کودک و 2290 زن، و بیش از 22 هزار مجروح اعلام کردوزارت خارجه اردن در ابلاغ به طرف اسرائیلی شرط بازگشت متقابل سفرای دو کشور را لزوم توقف جنگ و فاجعه انسانی در نوار غزه و نیز توقف همه تدابیری اعلام کرد که فلسطینی‌ها را از حق...

