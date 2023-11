دیدار استاندار قزوین با بازیکنان تیم فوتبال شمس آذر

اعلایی خاطرنشان کرد: در دیدار اخیر بنده با وزیر ورزش و جوانان برایم بسیار جالب بود که ایشان در صحبت های خود پیگیر نتایج تیم فوتبال شمس آذر قزوین بود و این مساله بسیار برایم جالب بود. وی با اشاره به اینکه امروز اتفاقات خوبی برای قزوین در بسیاری از حوزه ها، به ویژه گردشگری رخ داده و حضور تیم شمس آذر قزوین نیز در رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور می تواند در معرفی و شناسایی استان در همه ابعاد صنعتی، گردشگری، کشاورزی و به خصوص گردشگری موثر واقع شود، تاکید کرد: به همین منظور از شما بازیکنان و اعضای کادر فنی می خواهیم تا با نمایش عالی خود در زمین مسابقه همراه با حمایت و تشویق صبورانه تماشاگران، در معرفی هر چه بهتر این منطقه از کشور کوشا باشید.

استاندار قزوین عصر چهارشنبه و در آخرین تمرین تیم فوتبال شمس آذر قبل از دیدار با تیم فوتبال استقلال تهران حضور یافت و از تلاش مالکان باشگاه، اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم تقدیر کرد. تیم فوتبال شمس آذر قزوین در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور و از هفته نهم فردا /پنجشنبه/ از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان با صدرنشین این رقابت ها یعنی استقلال تهران دیدار خواهد کرد.

نماینده استان قزوین در حال حاضر و از هفت دیدار قبلی خود با هفت امتیاز (با احتساب سه امتیاز منفی در آغاز این رقابت ها) در رده دهم جدول رقابت های لیگ برتر کشور قرار دارد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: دقیقی: فردا کار سختی مقابل استقلال داریمسرمربی تیم فوتبال شمس آذر قزوین گفت: با توجه به نتایجی که استقلال در چند هفته اخیر گرفته فردا کارمان سخت است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دقیقی: فردا کار سختی مقابل استقلال داریم/ از لقب غول‌کش خوشم نمی‌آیدسرمربی تیم فوتبال شمس آذر قزوین گفت: با توجه به نتایجی که استقلال در چند هفته اخیر گرفته فردا کارمان سخت است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رحمتی: فردا برابر تراکتور روز دشواری خواهیم داشتسرمربی تیم فوتبال نساجی می‌گوید مصاف تیمش با تراکتور دشوار خواهد بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: خانه به دوشی فوتبال خلیج فارس؛ از استادیوم به آن استادیوم!تیم فوتبال خلیج فارس ماهشهر در لیگ یک کشور با شرایط عجیبی مواجه است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پایان کار زنان فوتبالیست ایران در انتخابی المپیک با شکست از فیلیپینتیم ملی فوتبال زنان ایران با شکست برابر فیلیپین به کارش در انتخابی المپیک پایان داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: پایان رویای پاریس؛ بانوان فوتبال ایران از المپیک جا ماندندتیم ملی فوتبال بانوان کشورمان با شکست مقابل فیلیپین از صعود به المپیک پاریس بازماند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕