ISNA_FARSI: دیدار امیرعبداللهیان با اسماعیل هنیه در دوحهحسین امیرعبداللهیان بعد از ظهر امروز(سه‌شنبه) با رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار و گفت‌وگو کرد.

ISNA_FARSI: امیر قطر: مشورت‌ها با ایران در حمایت از ملت فلسطین ادامه خواهد یافتامیر قطر در دیدار با وزیر خارجه ایران گفت که اخیرا گفت‌وگوهای خوب و مهمی با رئیس‌جمهور ایران درخصوص تحولات فلسطین داشتم.

MASHREGHNEWS: تشریح جزییات درخواست وزیر خارجه تایلند از ایرانحسین امیرعبداللهیان و بارنبری باهیدا نوکارا وزیران خارجه ایران و تایلند ساعتی پیش در قطر با هم دیدار کردند.

ILNANEWS: وزیر امور خارجه تایلند خواستار مساعدت ایران در روند آزادی اتباع خود شدبه گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در زمان حضور در دوحه، به درخواست پارنپری نوکارا، وزیر امور خارجه تایلند، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

ISNA_FARSI: امیرعبداللهیان عازم قطر شدحسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات عالیرتبه قطر، تهران را به مقصد دوحه ترک کرد.

ETEMADONLINE: تصویری خاص و متفاوت از اسماعیل هنیه و حسین امیرعبداللهیان + عکستصاویری از دیدار امروز امیرعبداللهیان و اسماعیل هنیه در دوحه منتشر شده است. موضوع دیدار امروز این دو نفر درباره مسائل غزه بود.

